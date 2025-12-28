“بلاش أسئلة معقدة”.. اتحاد أمهات مصر يرصد مطالب الأهالي بشأن امتحانات نصف العام

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات نصف العام 2026



وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، :" نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدة أهمية أن تراعي الامتحانات الفروق الفردية بين الطلاب، مع ضرورة تقارب مستوى النماذج وعدم وجود فروق كبيرة في الصعوبة بينها، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة"

كما شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على المطالبة بالمراجعة الدقيقة للامتحانات قبل الطباعة لضمان خلوّها من أي أخطاء قد تتسبب في إرباك الطلاب أو التأثير على تركيزهم داخل اللجان، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن أولياء الأمور يطالبون بأن تأتي الامتحانات دون تعقيد أو أسئلة غامضة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن أولياء الامور يطالبون ايضا بتوحيد مستوى النماذج في امتحانات نصف العام 2026 حتى لا يُظلم أي طالب، مع توفير وقت كافٍ للإجابة، إلى جانب الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة، وتهيئة أجواء هادئة داخل اللجان تساعد الطالب على التركيز وتخفف من حدة التوتر والضغط النفسي.

كما أشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إلى المطالبة بتقليل الأسئلة الموضوعة من الوحدات الأخيرة في امتحانات نصف العام 2026 نظرًا لطول المناهج، و مراعاة أن يقيس الامتحان فهم الطالب لا الحفظ فقط، موضحةً أن هناك طلابًا مجتهدون لكنهم يتضررون من الامتحانات التي يغلب عليها الطابع المقالي".

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على ضرورة الالتزام بقرارات وزير التربية والتعليم، خاصة ما يتعلق بأن تكون امتحانات نصف العام 2026 من محتوى كتب الوزارة والتقييمات، وأن تكون بعيدة عن التعقيد والضغط النفسي على الطلاب، موضحةً أن الالتزام بهذه القرارات من أكثر الأمور التي تبعث الطمأنينة لدى أولياء الأمور، إلى جانب أهمية تأمين المدارس وتوفير الأمان والهدوء داخل اللجان، خاصة لطلاب الشهادات".