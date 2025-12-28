قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الحديدي»: حسام حسن سيطر تكتيكيًا على مباراة جنوب أفريقيا وحسم التأهل |فيديو
الزمالك ضد بلدية المحلة الأبرز.. مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
محلل رياضي: منتخب مصر سيطر تكتيكيًا وأغلق كل مفاتيح لعب جنوب أفريقيا
لافروف: لا نرى أي رغبة حقيقية لدى زيلينسكي وأوروبا للتفاوض
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء: بسبب 22 جائزة لمُصليها
جمال شعبان يحذّر: البرد قد يُهدّد القلب ويُزيد خطر الجلطات | تفاصيل
وحدات بديلة لمُستأجري الإيجار القديم .. الشروط والضوابط الكاملة
النوم والمكيف والعادي .. مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 28-12-2025 | تعرّف عليها
جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 .. والقنوات الناقلة
طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
رياضة

جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 .. والقنوات الناقلة

منتخب الجزائر
إسراء أشرف

يترقب عشاق كرة القدم اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، يومًا حافلًا بالمواجهات القوية والمثيرة، حيث تقام عدة مباريات في بطولات كأس الأمم الأفريقية، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، وكأس مصر، وسط اهتمام جماهيري واسع.

جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الثانية

يشهد اليوم أربع مواجهات نارية في البطولة القارية:

الجابون × موزمبيق – الساعة 14:30
القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX
المعلق: جواد بدة

غينيا الاستوائية × السودان – الساعة 17:00
القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX
المعلق: علي محمد علي

الجزائر × بوركينا فاسو – الساعة 19:30
القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX
المعلق: حفيظ دراجي

كوت ديفوار × الكاميرون – الساعة 22:00
القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX
المعلق: عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة عشر

سندرلاند × ليدز يونايتد – الساعة 16:00
القناة الناقلة: beIN SPORTS 1
المعلق: محمد بركات

كريستال بالاس × توتنهام – الساعة 18:30
القناة الناقلة: beIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة عشر

ميلان × هيلاس فيرونا الساعة 13:30
كريمونيسي × نابولي – الساعة 16:00
بولونيا × ساسولو – الساعة 19:00
أتالانتا × إنتر – الساعة 21:45

كأس مصر 

البنك الأهلي × إنبي – الساعة 14:30
القناة الناقلة: ON Sport 2
المعلق: محمد الغياتي

الزمالك × بلدية المحلة – الساعة 14:30
القناة الناقلة: ON Sport 1
المعلق: محمد الشاذلي

حرس الحدود × سموحة – الساعة 14:30

