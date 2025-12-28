يترقب عشاق كرة القدم اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، يومًا حافلًا بالمواجهات القوية والمثيرة، حيث تقام عدة مباريات في بطولات كأس الأمم الأفريقية، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، وكأس مصر، وسط اهتمام جماهيري واسع.

جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الثانية

يشهد اليوم أربع مواجهات نارية في البطولة القارية:

الجابون × موزمبيق – الساعة 14:30

القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX

المعلق: جواد بدة

غينيا الاستوائية × السودان – الساعة 17:00

القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX

المعلق: علي محمد علي

الجزائر × بوركينا فاسو – الساعة 19:30

القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX

المعلق: حفيظ دراجي

كوت ديفوار × الكاميرون – الساعة 22:00

القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX

المعلق: عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة عشر

سندرلاند × ليدز يونايتد – الساعة 16:00

القناة الناقلة: beIN SPORTS 1

المعلق: محمد بركات

كريستال بالاس × توتنهام – الساعة 18:30

القناة الناقلة: beIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة عشر

ميلان × هيلاس فيرونا الساعة 13:30

كريمونيسي × نابولي – الساعة 16:00

بولونيا × ساسولو – الساعة 19:00

أتالانتا × إنتر – الساعة 21:45

كأس مصر

البنك الأهلي × إنبي – الساعة 14:30

القناة الناقلة: ON Sport 2

المعلق: محمد الغياتي

الزمالك × بلدية المحلة – الساعة 14:30

القناة الناقلة: ON Sport 1

المعلق: محمد الشاذلي

حرس الحدود × سموحة – الساعة 14:30