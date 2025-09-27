مهزلة .. ياسمين الخطيب تعلق على أزمة طلاق مسلم ويارا

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على أزمة انفصال الفنان مسلم وزوجته يارا.

وقالت ياسمين الخطيب في تصريحات تلفزيونية: “تحويل الخلافات الأسرية إلى محتوى للترفيه العام أمر خطير، الناس بتتكلم عن طلاق مسلم كأنهم في لجنة حكم، وهو نفسه مش بيعمر في الجواز، والسبب واضح.. تدخل الأهل بشكل مبالغ فيه”.

وأوضحت: “الحل لا يكمن في الانفصال وإنما في إدارة الخلافات بوعي ونضج أكبر، يا ريت يرجع لمراته ويحطوا قواعد واضحة.. علاقتها بأهله تقتصر على السؤال عنهم فقط، بعيد عن السوشيال ميديا”.

وكان قد أعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر ، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال مسلم :" تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل ومش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف".