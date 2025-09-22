مسلم يعلن إصابته بجلطة

أعلن مؤدي المهرجانات مسلم، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعرضه لجلطة في الذراع.

وكتب مسلم : “لا إله إلا الله جلطة في ذراعي اليمين بالكامل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وصلني لكده”.

وكانت قد أعلنت زوجة مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، والتي استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرضها هي أيضا بأزمة صحية واحتجازها في المستشفى.

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

ونشرت يارا محمد زوجة مطرب المهرجانات مسلم، صورة له من داخل المستشفى على جهاز الأكسجين عبر عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مع رسالةً مؤثرة تطلب فيها الدعاء لزوجها.

وكتبت يارا: «لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بالليل وهو يتعب، أصحى ألاقيه بالشكل ده.. لا اعتراض على قضاء ربنا، بس والله إحنا تعبنا، ادعوا لمسلم عشان تعبان أوي، وقلبي وجعني عليه.. إحنا ما لناش غير بعض، وإحنا الاتنين تعبنا جدا.. يقال إن دعاء أربعين شخصا غريبا لقضاء الحاجة مستجاب، فأرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل وفك الكرب».

تفاصيل الأزمة الصحية لزوجة المطرب مسلم

جاء نقل مطرب المهرجانات مسلم إلى المستشفى، بعد أقل من 24 من مرض زوجته يارا محمد، ونقلها هي الأخرى إلى المستشفى، حيث طالب الجمهور بالدعاء لها، قائلا: «ربنا يشيل عنك ويشفيكي ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب لينا الخير ربنا يحفظك ليا».