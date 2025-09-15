النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

أعلن مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة، عن عودته للغناء بألبوم جديد، يحمل اسم «أحِنُّ»، كشف تفاصيله لمتابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكشف، فارس حميدة، موعد طرح أغاني ألبومه، والتي تأتي بهذه التواريخ:

النفسية بعافية - 18 سبتمبر

سأهديكي حبي - 19 سبتمبر

لبيك ربي - 25 سبتمبر

حدثني - 26 سبتمبر

الطيبون - 2 أكتوبر

سيدي سيدي - 3 أكتوبر

أحِنُّ - 10 أكتوبر

ألبوم فارس حميدة

فارس حميدة

كان فارس حميدة، قدم في طفولته أغنية “مفيش صاحب بيتصاحب”، التي أحدثت انتشارًا واسعًا قبل نحو 9 سنوات، ولكنه فاجئ الجميع باعتزاله الغناء قبل عامين.

وفي شهر يوليو 2022، تحول مغني المهرجانات الشاب فارس حميدة، الذي شارك في مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب"، إلى الابتهالات والتواشيح الدينية.

وشارك فارس حميدة، ابتهالاته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وقناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، حيث طرح فارس الذي كان معروفا بغناء المهرجانات أولى أنشوداته الدينية تحت اسم «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب».

وعلق فارس حميدة، قائلا: «مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل»، والأنشودة من كلمات عبد الرحمن العامري، وتوزيع محمد بدر، وتصوير مودي رجب.

وتقول كلمات أنشودة "العليل":

عليل يا رب وأنت الطبيب

عليل يريد دوا للذنوب

فكيف السبيل إلى أن أتوب

وتُمحى الخطايا وتصفي القلوب

إذا صرت يومًا وقلبي يميل

خطوبة فارس حميدة

احتفل مغني المهرجانات المعتزل فارس حميدة، بخطبته على إحدى الفتيات ليلة الجمعة 4 أكتوبر 2024، إذ نشر صور الخطبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت خطيبة فارس حميدة، في الصور منتقبة ولم يكشف عن هويتها، وكتب في التعليق عبر تطبيق انستجرام قائلًا: «الحمد لله».