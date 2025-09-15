قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

فارس حميدة
فارس حميدة
سعيد فراج

أعلن مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة، عن عودته للغناء بألبوم جديد، يحمل اسم «أحِنُّ»، كشف تفاصيله لمتابعيه عبر السوشيال ميديا. 

وكشف، فارس حميدة، موعد طرح أغاني ألبومه، والتي تأتي بهذه التواريخ: 

  • النفسية بعافية - 18 سبتمبر
  • سأهديكي حبي - 19 سبتمبر 
  • لبيك ربي - 25 سبتمبر 
  • حدثني - 26 سبتمبر 
  • الطيبون - 2 أكتوبر 
  • سيدي سيدي - 3 أكتوبر 
  • أحِنُّ - 10 أكتوبر 
ألبوم فارس حميدة

فارس حميدة

كان فارس حميدة، قدم في طفولته أغنية “مفيش صاحب بيتصاحب”، التي أحدثت انتشارًا واسعًا قبل نحو 9 سنوات، ولكنه فاجئ الجميع باعتزاله الغناء قبل عامين.

وفي شهر يوليو 2022، تحول مغني المهرجانات الشاب فارس حميدة، الذي شارك في مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب"، إلى الابتهالات والتواشيح الدينية.

وشارك فارس حميدة، ابتهالاته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وقناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، حيث طرح فارس الذي كان معروفا بغناء المهرجانات أولى أنشوداته الدينية تحت اسم «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب».

وعلق فارس حميدة، قائلا: «مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل»، والأنشودة من كلمات عبد الرحمن العامري، وتوزيع محمد بدر، وتصوير مودي رجب.

وتقول كلمات أنشودة "العليل":

عليل يا رب وأنت الطبيب

عليل يريد دوا للذنوب

فكيف السبيل إلى أن أتوب

وتُمحى الخطايا وتصفي القلوب

إذا صرت يومًا وقلبي يميل

خطوبة فارس حميدة

احتفل مغني المهرجانات المعتزل فارس حميدة، بخطبته على إحدى الفتيات ليلة الجمعة 4 أكتوبر 2024، إذ نشر صور الخطبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت خطيبة فارس حميدة، في الصور منتقبة ولم يكشف عن هويتها، وكتب في التعليق عبر تطبيق انستجرام قائلًا: «الحمد لله».

فارس حميدة مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة المطرب فارس حميدة أغاني فارس حميدة اعتزال فارس حميدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

ترشيحاتنا

اتحاد الشركات يشيد بـ “ نادين ”نموذجا للمشاركة النسائية في تحكيم قدم الشاطئية

نموذج للمشاركة النسائية في تحكيم قدم الشاطئية.. اتحاد الشركات يشيد بـ “ نادين ”

بالسويس والإسماعيلية و بورسعيد مياه القناة تؤمن جميع المدارس بمياه الشرب

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. مياه القناة: تأمين جميع المدارس بمياه الشرب

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد استعدادات المدارس ويشدد على سرعة الانتهاء من الصيانة

بالصور

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية
المحنشة المغربية
المحنشة المغربية

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد