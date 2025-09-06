سر نجاح أغاني مسلسل العتاولة .. إسلام شندي مطرب المهرجانات يجيب

كشف مطرب المهرجانات إسلام شندي، عن سر نجاح أغانيه في مسلسل العتاولة بطولة احمد السقا وطارق لطفي .

وقال شندي خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، إنه تعاون مع زميله في تقديم تراك جديد بأسلوب مختلف، حيث قدم كل واحد منهما لونًا خاصًا به، ليخرج العمل في صورة "ميكس" مختلف بكلمات قريبة من الناس، وهو ما ساعد الأغنية على الانتشار السريع.

وأضاف: "الأغنية في أول ساعة نزلت فيها دخلت التريند، وده شيء ما حصلش قبل كده في مجالنا، يمكن اتنين أو تلاتة بس اللي عندهم الجرأة إنهم ينزلوا في نفس وقت نزول نجوم كبار زي عمرو دياب ورامي جمال وأصالة".

وأوضح أن المغامرة بالمنافسة في وقت صعب مليء بالإصدارات الغنائية الكبرى كانت تحديًا، لكن المفاجأة أن الأغنية تصدرت التريند على "يوتيوب" وأصبحت رقم واحد، وهو ما جعله يشعر أن النجاح حقيقي ومؤثر بعدما لمس ردود الأفعال في الشارع وعلى منصات السوشيال ميديا.

وعن أصعب ما واجهه خلال عمله في مسلسل "العتاولة"، قال إسلام شندي إن الأمر لم يكن متعلقًا فقط بالأغنية، بل بطلبات المخرج أحمد خالد الكثيرة التي جعلت التجربة مليئة بالتحديات، كاشفًا أن أغنية "ما يتخافش علينا" كان من المفترض في البداية أن تُقدَّم لمسلسل "العتاولة"، لكن تم استبعادها لتُقدَّم في عمل آخر.