مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هاني فوزي يقدم ورشة سيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، عن تنظيم ورشة متخصصة في كتابة السيناريو يقدمها المخرج والسيناريست هاني فوزي ضمن فعاليات الدورة الأولي والمقرر إقامته خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٢ سبتمبر الجاري، دورة النجم محمود ياسين.

وتتضمن الورشة عدة محاور رئيسية، أبرزها: البناء الدرامي التقليدي، فيلم الشخصية، أشكال الأفلام غير التقليدية مثل فيلم اليوم الواحد وغيرها، بالإضافة إلى الفكرة والقصة والمعالجة والتتابع، وطرق كتابة السيناريو سواء بالعمود الواحد أو العمودي، إلى جانب محور خاص بكتابة المسلسلات.

مسيرة هاني فوزي الفنية 

ويعد هاني فوزي من أبرز كتاب السيناريو في السينما المصرية المعاصرة، حيث كتب القصة والسيناريو والحوار لعدد من الأفلام المهمة من بينها: أرض الأحلام (إخراج داود عبد السيد – بطولة فاتن حمامة ويحيى الفخراني)، كرسي في الكلوب (إخراج سامح الباجوري – بطولة لوسي ومدحت صالح)، فيلم هندي (إخراج منير راضي – بطولة أحمد آدم)، بحب السيما (إخراج أسامة فوزي – بطولة ليلى علوي ومحمود حميدة)، الريس عمر حرب (إخراج خالد يوسف – بطولة خالد صالح وهاني سلامة وسمية الخشاب)، وبالألوان الطبيعية (إخراج أسامة فوزي – بطولة كريم قاسم). كما قدّم فيلمه القصير موعد غرامي عن قصة لأنطون تشيخوف، وأخرج فيلم أسرار عائلية عام 2013.

نال هاني فوزي العديد من الجوائز، منها جائزة جمعية نقاد السينما المصريين عن فيلم هندي، وجائزة أفضل سيناريو من المهرجان القومي للسينما عن فيلم بحب السيما، إلى جانب جائزة من مهرجان قرطاج السينمائي، كما اختير فيلم بحب السيما ضمن أفضل 100 فيلم عربي في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

ويؤكد مهرجان بورسعيد أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصه على دعم الشباب وصقل مواهبهم في مجال كتابة السيناريو، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في صناعة السينما.

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.

مهرجان بورسعيد السينمائي هشام سليمان أحمد عسر هاني فوزي السيناريست هاني فوزي محمود ياسين

