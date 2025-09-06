قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
فن وثقافة

الكيلاني والعيلي.. ملتقى أولادنا الدولى التاسع يعلن أسماء لجنة تحكيم

سعيد فراج

أعلن ملتقي اولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة تشكيل لجان التحكيم دورته التاسعة التى تقام تحت شعار لونها بالفرحة فى الفترة من  18 إلى 25 سبتمبر 2025، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتضم نخبة من المبدعين والمتخصصين في مجالات السينما، المسرح، الشعر، الغناء، الموسيقى، والاستعراض، لتقييم الأعمال المشاركة وضمان اختيار الأفضل .

لجان تحكيم ملتقى أولادنا 

وأكدت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى أن لجان التحكيم تشهد انضمام مجموعة من الأسماء التى تتسم بالمهنية والتنوع الثقافي والفني مما يعكس رؤية الملتقى في دعم الإبداع وتعزيز التبادل الثقافي، وأشارت أن خبرات الأعضاء تعمل على إكتشاف المواهب وإبراز الأعمال المتميزة خلال فعاليات المسابقة، واضافت ان لجنة الغناء والموسيقى والاستعراض تضم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة (مصر)، جان ويدنجر (الدنمارك)، المخرج ماهر شوامرة (فلسطين)، السفيرة هيلين طنطاوي سفيرة اليونان، الفنان غابرييل بيرتي (إيطاليا)، الباحثة والفنانة مريم الروبي (إنجلترا)، أماني الجردي (لبنان) .

أما لجنة السينما والمسرح والشعر تضم كل من المخرجة يسر فلوكس - الإعلامية تغريد حسين - الكاتبة ريهام هواري - مدير التصوير سعيد الشيمي - الفنان حمزة العيلي - الفنانة سماء إبراهيم - الكاتبة الصحفية أميرة سيد مكاوي (مصر)، المخرج المسرحي ياسر جلجاميش (البحرين)، المخرج رشيد فرشو (تونس) .

جدير بالذكر أن ملتقي أولادنا التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة يعقد بالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .

ملتقي اولادنا الدولي سهير عبد القادر نيفين الكيلاني سعيد الشيمي حمزة العيلي سماء إبراهيم

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

محسن محيي الدين

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

حميد الشاعري

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

ياسر جلال

شرف كبير ليا.. ياسر جلال يوجه رسالة لفريق مسلسله "للعداله وجه آخر"

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

