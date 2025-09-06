نقص الصوديوم والبوتاسيم بالدم.. سامي مغاوري يكشف تطورات حالة ابنه|خاص

كشف الفنان سامي مغاوري تطورات الحالة الصحية لابنه كريم الذى يمكث حاليا داخل أحد المستشفيات.

وقال سامي مغاوى فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "حالة ابنى كريم بدأت تتحسن وحاليا جسمه بدأ يستجيب للمحاليل وكانت المشكلة الأساسية الذى يعانى منها هو نقص الصوديوم والبوتاسيم فى الدم ولا يزال فى المستشفى.

وكان أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.

كريم سامي مغاوري

وشارك كريم سامي مغاوري، صورته داخل العناية المركزة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها: «دعواتكم بالشفاء، أنا تاني ليلة ليّا في العناية المركزة.. اللهم اشفني وعافني».

وسبق أن تعرض كريم مغاوري لوعكة صحية، وقال في تصريحات سابقة لـ “صدى البلد”: “الحمد لله عملت العملية.. كانت صعبة جدا واستغرقت 6 ساعات، عملية في المعدة.. عملت 4 عمليات في 6 ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة، عملية قص معدة، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فترة راحة بعد العملية، ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.

سامي مغاوري يشارك فى فيلم “ماما وبابا”

من ناحية أخرى يشارك الفنان سامي مغاوري فى فيلم ماما وبابا الذى يقوم ببطولته محمد عبد الرحمن توتا، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمه فلاح وتأليف ورشه براح وإخراج أحمد القيعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت حول زوجين يعيشان حياة أسرية هادئه حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما، حيث يجد كل واحد في جسد الاخر .

وتألق سامي مغاوري في رمضان 2025 في مسلسل الكابتن، شارك في بطولته اَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.