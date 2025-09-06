قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لحظة وصول جثمان الفنان فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام

جنازة فكري عبد الحميد
جنازة فكري عبد الحميد
قسم الفن   -  
بالصور

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان فكري عبد الحميد، شبيه الفنان عادل إمام، إلى مسجد عمرو بن العاص لتأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر. 

جنازة فكري عبد الحميد
جنازة فكري عبد الحميد

وقد أعلن نجل الفنان فكري عبد الحميد وفاته، وقال لـ “صدى البلد”: “والدي في ذمة الله.. توفي اليوم”.

وأضاف: “صلاة الجنازة غدا السبت بمسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الظهر والدفنة فى البساتين، والعزاء في مسجد الشرطة على المحور فى زايد غدا، السبت، بعد صلاة المغرب". 

ماذا قال فكري عبد الحميد عن عادل إمام؟ 

يذكر أن الفنان فكري عبد الحميد شبية عادل إمام، كشف في لقاء سابق لموقع “صدى البلد”، أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية  كممثل.

وقال إنه لا يستطيع تقليد عادل إمام، وإن الزعيم هو نجم مصر الأول لا أحد يسطيع تقليده.

كما كشف أبرز المواقف الطريفة التي تعرض لها بسبب الشبه الكبير بينه وبين الزعيم عادل إمام، فعندما شاهده عمرو عبد الجليل اعتقد أنه عادل إمام، فأخبره أنه ليس عادل إمام والتقطا صورة معا.

واستطرد قائلا: "شرف ليا إن الناس شبهوني بالنجم عادل إمام، دي حاجة أنا بعتز بيها لأن أنا مكنتش حاسس إن أنا شبهه بجد وقتها، لكن الناس بتجري ورايا، أقولهم أنا مش أستاذ عادل ولا أي حاجة بيجوا يقولولي محدش قالك قبل كده إن أنت شبه عادل إمام، و ممكن نتصور معاك".

وعن تعاونه مع الزعيم قال: “اشتغلت معاه، في مسلسل ”فلانتينو" اختارني الأستاذ رامي إمام، وعملت الحتت الصغيرة اللى بيركب العربية يخش من كمبوند لكوبنوند كنت دوبلير نجم مصر الأول الزعيم عادل إمام في مسلسل فلانتينو".

وتابع: “اتشرفت إني اشتغلت معاه مسرحية الزعيم بدور صغير حرس عادل إمام وطلعت في 3 فصول، واشتغلت معاه في بعض الأفلام، وهو شخصية جميلة جدا”.  

وقال فكري عبد الحميد: “الزعيم عادل إمام يجعل المسرح والكواليس جميلة، أما عن مسرحية بودي جارد فجت من عند ربنا وبقيت شبهه، الناس هي اللي بتقول أنا ما قلتش أنا شبه الأستاذ”.

وأضاف: “لما كنت بصور في مسلسل فلانتينو شوفته جه الكموند اللي كنا بنصور فيه وسلمت عليه وخدني بالحضن، وهو راجل جميل وطيب وحبيب الناس كلها.. دا نجم مصر الأول.. قمة التواضع مفيش زيه.. وربنا يبارك في عمره شخصية جميلة وهو بيحبني وقعدت معاه كثير في المسرح وإنسان كويس جدا”.

فكري عبد الحميد الفنان فكري عبد الحميد أعمال فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام

