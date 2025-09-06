ميار الببلاوي: زوجى خرج من العناية المركزة وحالته مستقرة.. خاص

كشفت الفنانة المعتزلة والإعلامية ميار الببلاوي تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه الى جلطة فى القلب أثناء وصوله للاراضي السعودية لأداء العمرة.

وقالت ميار الببلاوي فى تصريح خاص لـ صدى البلد : زوجي حالته مستقرة حاليا وهو خرج من العناية المركزة لكنه مازال متواجدا فى المستشفى حيث يتلقى الرعاية اللازمة.

وأضافت ميار الببلاوى : قلبى كان وجعنى عليه بسبب ما تعرض له من أزمة قلبية خاصة أن تشخيص حالته كان انسداد فى الشرايين الثلاثة وهو ما مثل خطرا على صحته، لكن بفضل الرعاية التى حصل عليها فى السعودية واهتمام المسئولين به، انقذ حياته لذلك أوجه الشكر لكل المسئولين فى السعودية وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والديوان الملكي الذين اهتموا بشكل خاص بحالة زوجى.

ميار الببلاوي : زوجي وحب عمري

وقد تعرض زوج الفنانة ميار الببلاوي لوعكة صحية، استدعت إجرائه عملية جراحية.

وقالت ميار الببلاوي: يارب هو زوجى وحب عمرى وأنت الشافى المعافى اشفى زوجى وارزقه الصحة والعافية ورده لى بألف سلامة، أول مرة تسافر وقلبى مقبوض استحلفكم بالله الدعاء لزوجى أرجوكم.

وردت الفنانة ميار الببلاوي ، على الادعاءات التي تعرضت لها بعد خطوبة نجلها وأنها تدعي الإصابة خوفا من الحسد، وأن الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.

وقالت في تصريح خاص لموقع صدى البلد: “الناس اللي اتنمرت عليا وعلى ابني في خطوبته وعلى عروسته، انتو ازاي عايشين كده بجد، اللي يقول ابني انتحر قبل كده، واللي يقول ابني عنده توحد، والعروسة مش عارف ايه، أي تأليف وخلاص، العروسة وأهلها حزنوا بدل ما يفرحوا، ومش فاهمة ليه ميتمش تجريم التعليقات على حسابات المشاهير”.

وأضافت ميار الببلاوي: “اللي قالوا إني ادعيت الإصابة في فرح ابني عشان أعمل ترند أو خايفة من الحسد ناس مريضة، بوظوا فرحتي بخطوبته، أنا اتعورت فعلا في الخطوبة وركبتي اتقطعت ولغاية دلوقتي مش قادرة أمشي، هل أنا محتاجة أمثل إني متعورة عشان أبقى ترند؟ ينفع ناس تقول للعروسة ربنا يعينك على العقربة حماتك”.