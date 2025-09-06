تكريم رياض الخولي بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يكرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، في دورته الـ41 المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، الفنان الكبير رياض الخولي، تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون.

مسيرة رياض الخولي الفنية 

تخرج الفنان رياض الخولي في المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج عام 1976، وبدأ مشواره الفني عبر مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، من أبرزها مسلسل "سنبل بعد المليون"، و"ليالي الحلمية" (الجزء الثالث)، و"العائلة"، بالإضافة إلى أفلام "السادة الرجال" و"استقالة جابر".

وقدّم خلال التسعينيات وبداية الألفية الجديدة أعمالاً بارزة رسخت مكانته كأحد أهم نجوم الدراما المصرية، من بينها مسرحية "وجهة نظر"، وفيلم "طيور الظلام"، ومسلسلات "هوانم جاردن سيتي"، "بوابة الحلواني"، "رد قلبي"، والفرار من الحب". كما واصل تألقه في أعمال لاحقة مثل "حدائق الشيطان" (2006)، "سلسال الدم", "صاحب السعادة" (2014)، "الفتوة", و"الاختيار 2: رجال الظل" (2021)، وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحاً جماهيرياً واسعاً.

مناصب رياض الخولي 

وعلى الصعيد الإداري، شغل الخولي منصب مدير المسرح الكوميدي خلال الفترة من 2001 إلى 2007، كما تولى منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية، ليجمع بذلك بين العطاء الفني والجهد المؤسسي في خدمة الحركة الفنية.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد اعتزاز المهرجان بما قدّمه الفنان رياض الخولي من إبداع وعطاء على مدى عقود، جعله أحد أبرز الوجوه المضيئة في تاريخ الدراما والفن المصري والعربي.

ويقام المهرجان هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

