بالصور

قبل عرضها .. تفاصيل وقصة حكاية الوكيل من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

سعيد فراج

ينطلق اليوم عرض حكاية "الوكيل" خامس حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" من تأليف الكاتب والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري، ويعرض حصريا عبر قنوات dmc ومنصات watch it وشاهد.

ويضم العمل في بطولته نخبة نجوم من أجيال مختلفة، ويناقش عالم السوشيال ميديا ومنصة تيك توك، بصورة متعمقة تكشف كواليس وأسرار هذا العالم.

حكاية “الوكيل” تعرف على شخصيات أبطاله 

يقدم أبطال العمل نماذج من قريبة من الواقع، وشخصيات موجودة بيننا في المجتمع وخاصة في عالم السوشيال ميديا.

مراد مكرم (الوكيل)

أحمد فهيم (منشاوي)

تامر فرج (جابر جبر)

نورا عبدالرحمن (نورا)

إسلام خالد (منتصر)

أميرة الشريف (ورد)

بسنت النبراوي (زوزة)

محمد طعيمة (جلال)

محسن محي الدين (يحيي)

أحمد عثمان (الشيخ سالم)

قصة حكاية “الوكيل” من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو 

وتدور أحداث حكاية "الوكيل" حول الحد الفاصل بين عالم الواقع والإفتراضي، وهو الخط الفاصل بين ما نراه في الواقع وما نراه على السوشيال ميديا، حيث تنكشف خطوط هذا العالم من خلال مطاردة مثيرة بين يحيي والوكيل.

وأكد مؤلف العمل محمد الدسوقي رشدي في تصريحات صحفية، إن الوكيل يمثل في هذه القصة، نموذج نراه يوميا في واقعنا، بكافة القطاعات، فهو شخص يمسك خيوط اللعبة، لكي يسيطر على أفكار من حوله.

وأضاف الدسوقي، إن الفكرة بدأت منذ عام ونصف، وانتهى من كتابة حلقاتها في حوالي شهرين، مشيرا أن الفكرة الرئيسية للحكاية تتناسب مع الاسلوجن الرئيسي للعمل (ما تراه، ليس كما يبدو)، لأن هناك من يكشف الستار عن الكواليس التي تظهر أنها بها أمور لا تظهر على المسرح.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و "شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين، مع الاحتفاظ بخط درامي جامع يعكس فكرة التلاعب بالزمن والهوية.

العمل منذ طرحه أثار حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انطلاق حكاية "بتوقيت 2028" التي تحمل جرعة مضاعفة من التشويق وتطرح تساؤلات جريئة عن المستقبل والعلاقات الإنسانية.

حكاية الوكيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو مراد مكرم أحمد فهيم تامر فرج

