فى ذكرى وفاته| سمير الملا.. قصة طبيب عشق الفن وغاب عن جنازته الفنانون

تحل اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنان سمير الملا الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى ستظل عالقة فى أذهان الجمهور، فرغم مشاركته فى أدوار ثانوية، إلا أنها تركت بصمة وعلامة مع الجمهور.

مسيرة سمير الملا المهنية

سمير الملا كان طبيب قلب مصريا شهيرا، وعمل أستاذًا لجراحة المخ والأعصاب بجامعة "عين شمس"، وتولى رئاسة القسم المتخصص بهذه الجراحة في مشفى الجامعة التخصصي.

أعمال سمير الملا

كان سمير الملا يهوى الفن، فشارك فى العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره، ومن المسلسلات التى شارك فيها “مبروك جالك ولد" عام ١٩٧٨.

كما شارك سمير الملا فى "دموع فى عيون وقحة" عام ١٩٨٠، و "رأفت الهجان" عام ١٩٩٠، و"الفرار من الحب" عام ٢٠٠٠، و"اغتيال شمس" عام ٢٠١٠، ومن أفلامه "الإرهاب" عام ١٩٨٩، و"قشر البندق" عام ١٩٩٥.

آخر ظهور فنى لـ سمير الملا

وكان آخر أعمال سمير الملا فى التلفزيون مسلسل “صاحب السعادة” مع الفنان عادل إمام، بينما فى السينما كان آخر أعماله “التوربينى” عام 2007.

غياب الفنانين عن جنازة سمير الملا

غاب الفنانون تماما عن جنازة الفنان سمير الملا، وكان أمرا لافتا للأنظار، خاصة أنه شارك عددا كبيرا من النجوم، وكون صداقات عديدة داخل الوسط الفني.