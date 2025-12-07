«السياحة ليست مجرد غرف».. ياسين منصور يوضح دور الدولة في دعم وتشجيع القطاع الخاص

قال ياسين منصور، رجل الأعمال ونائب رئيس النادي الأهلي، إن القطاع الخاص في مصر عانى بشكل كبير خلال فترة 2013، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها الطرق، مثل تطوير 7 آلاف كم من الطرق في أنحاء مصر، كان أحد العوامل التي ساهمت في تشجيع الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف “منصور” خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن الطرق التي تم تطويرها، وخاصة الطريق المؤدي إلى رأس الحكمة، لعبت دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ساهمت في رفع الاستثمارات إلى 35 مليار دولار.

وتطرّق “منصور” إلى الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص في استثماراته، بل تحفزه من خلال خلق بيئة تنافسية، داعيًا إلى ضرورة زيادة وتيرة دعم الاستثمار من قبل الدولة.

وقال “منصور”: "يجب أن يكون دعم الاستثمار بوتيرة أكبر، فالسياحة ليست مجرد غرف، بل كم ونوعية الغرف. مصر تستحق أن تكون فنادقها 7 ستار، من أجل زيادة العائد".

كما شدّد “منصور” على ضرورة تخفيض أسعار الأراضي، مشيرًا إلى أن تكلفة الأرض تعد من أكبر التحديات التي تواجه رجال الأعمال في تطوير المشروعات. وأضاف: "لما آخذ أرض وأطوّرها، مش بشلها بالطائرة وأسافر بيها".

وأوضح “منصور” أن هناك نماذج عديدة من رجال الأعمال المصريين الذين حققوا نجاحات كبيرة في قطاع التطوير العقاري، وأصبحوا مطلوبين في الدول العربية بعد نجاحاتهم في مصر، كما أشار إلى أنه حصل على أرض في أبوظبي بالسليمانية، وهي منطقة لا يوجد فيها مطورون إلا من أبوظبي، قائلاً: "هناك أحس أنني في بلدي".