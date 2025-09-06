قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
فن وثقافة

أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا

صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي
ميرنا محمود

نفت الإعلامية سالي شبل، أرملة الراحل محمد الشرنوبي،  صحة التصريحات الأخيرة لحماها الموسيقار صلاح الشرنوبي التي قال فيها إنه محروم من رؤية حفيده الوحيد.



وكتبت سالي شبل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "أولاً: وصلتني رسالة حضرتك التي وجهتها إلي خلال استضافتك على إحدى القنوات التلفزيونية، ولكن متأخرة قليلاً، علمًا بأنني لا أزال في فترة حداد على محمد لم تنته بعد، ولا أتابع وسائل الإعلام احترامًا لذكراه الغالية. 

حضرتك تعلم تمامًا عمق علاقتنا التي استمرت 14 عامًا، واندهشت من توجيه رسالة لي عبر شاشة قناة، في حين أنه يمكنك التواصل معي عبر الهاتف أو الواتساب، حيث إنه من اللائق أكثر فيما يخص الأمور العائلية. واندهشت أكثر من إنكارك أنني لازمت محمد خلال رحلة مرضه التي استمرت شهرين تقريبًا ولم أتركه لحظة واحدة".

وأضافت سالي شبل: "ثانيًا: غير حقيقي على الإطلاق منعي لك من رؤية عمر حفيدك الوحيد، الذي يحمل اسمك واسم محمد. فقد تم رفض استقبالنا لزيارتكم من والدة محمد أكثر من مرة، كما تم التطاول عليّ في رسالة من شقيق محمد، ولا تزال الرسالة موجودة في هاتفي، ولكن لا يمكنني نشر الأمور العائلية".

وتابعت: "ثالثًا: تم منعنا أنا وعمر من دخول شقتنا التي عشنا فيها مع محمد رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، حيث تم تغيير أقفال الشقة، ومنعنا من الحصول على أي مستحقات تخصنا أنا أو عمر حفيدك الوحيد".

وأختتمت سالي شبل  قائلة: "كل ما أرجوه تحري الدقة فيما تعلن عنه أو تصرح به، لأنني لن أصمت كما حدث سابقًا وعلى مدار أعوام عديدة".

رد الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، على سؤال بشأن حقيقة منع زوجة ابنه المتوفي من رؤية حفيده، مشيرا إلى أنه لا يحب الخوض في تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية.


وأضاف الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة :"ربنا يهدي زوجتي ابني الراحل محمد، وكان في قصة حب بين نجلي الراحل وزوجته وابني كان دمه حامي وعصبي شوية".

وتابع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، أن النساء عليها أن تتقي الله وتعود لله وكفاية بقي خلافات.

سالي شبل الشرنوبي صلاح الشرنوبي ارمله نجل صلاح الشرنوبي

