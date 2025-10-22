قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، ليواصل الأخضر الحفاظ على ثباته النسبي منذ بداية الأسبوع، دون تسجيل أي تحركات جديدة في سعر الصرف داخل السوق المحلية.

يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية، التي تؤثر بدورها على أسعار السلع والخدمات والذهب والوقود.

وتواصل البنوك المصرية تطبيق سياسات سعرية ثابتة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي، بما يضمن استقرار السوق النقدية خلال الفترة الحالية.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 47.49 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث رسمي صادر عن البنك المركزي.

ويُعد هذا السعر هو المرجع الرئيسي الذي تستند إليه البنوك في تحديد سعر الصرف اليومي، سواء في التعاملات المصرفية أو في تحويلات الأفراد والمؤسسات.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية في البلاد، سجل سعر الدولار اليوم 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، ليحافظ على مستوياته المستقرة دون أي تغيير عن تعاملات الأمس.

ويُقبل العديد من المواطنين على متابعة سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نظرًا لاعتماده في التحويلات الرسمية ورواتب العاملين في الخارج.

أسعار الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد

سجل بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء سعر الدولار عند 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله خلال تعاملات الثلاثاء.

كما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، ليستمر هو الآخر في حالة من الثبات النسبي دون أي تغيّر يُذكر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والتجاري الدولي

سجّل بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم عند 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) — وهو أكبر بنك خاص في مصر — 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع أيضًا.

ويؤكد هذا التوافق في الأسعار بين البنوك استمرار السياسة النقدية الموحدة التي تهدف للحفاظ على استقرار سوق الصرف.

الدولار

سعر الدولار في بنك البركة وبنك فيصل وبنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك البركة نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بينما سجّل في بنك فيصل الإسلامي 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر طفيف مسجل بين البنوك اليوم.

أما في بنك الكويت الوطني فقد بلغ سعر الدولار 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، ليحافظ على مستواه نفسه مقارنة بالأيام الماضية.

أسباب استقرار سعر الدولار في مصر

يرجع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأخيرة، وتنامي الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلًا عن استقرار التدفقات الدولارية من قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما ساهمت المبادرات الحكومية في دعم الصادرات وترشيد الواردات في تخفيف الضغط على الطلب الخارجي على العملة الأمريكية.

الدولار

نظرة تحليلية على توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي لسعر الدولار في السوق المحلية، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي، وبدء تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تدعم موارد الدولة الدولارية.

ويرجح المحللون أن تظل أسعار الصرف ضمن نطاق ثابت حتى صدور قرارات جديدة من البنك المركزي بشأن الفائدة أو آليات التحكم في السيولة النقدية.

يُعد استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري مؤشرًا إيجابيًا على توازن السوق النقدية المحلية، ما ينعكس على استقرار أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المصرية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في مصر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار الآن أسعار العملات اليوم سعر صرف الدولار الأربعاء 22 أكتوبر 2025 الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار لحظة بلحظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

قانون العمل

بعد تحرك البرلمان .. ضوابط عمل المجلس القومي للأجور بقانون العمل

العقارات

"الضريبة لا تستثني أحدًا".. قانون العقارات يفرض رسومًا سنوية على المباني المكتملة وغير المكتملة

حزب المؤتمر

المؤتمر: القمة المصرية الأوروبية حدثاً استراتيجياً يؤكد مكانة مصر المحورية

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد