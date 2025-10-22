سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، ليواصل الأخضر الحفاظ على ثباته النسبي منذ بداية الأسبوع، دون تسجيل أي تحركات جديدة في سعر الصرف داخل السوق المحلية.

يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية، التي تؤثر بدورها على أسعار السلع والخدمات والذهب والوقود.

وتواصل البنوك المصرية تطبيق سياسات سعرية ثابتة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي، بما يضمن استقرار السوق النقدية خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 47.49 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث رسمي صادر عن البنك المركزي.

ويُعد هذا السعر هو المرجع الرئيسي الذي تستند إليه البنوك في تحديد سعر الصرف اليومي، سواء في التعاملات المصرفية أو في تحويلات الأفراد والمؤسسات.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية في البلاد، سجل سعر الدولار اليوم 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، ليحافظ على مستوياته المستقرة دون أي تغيير عن تعاملات الأمس.

ويُقبل العديد من المواطنين على متابعة سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نظرًا لاعتماده في التحويلات الرسمية ورواتب العاملين في الخارج.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد

سجل بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء سعر الدولار عند 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله خلال تعاملات الثلاثاء.

كما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، ليستمر هو الآخر في حالة من الثبات النسبي دون أي تغيّر يُذكر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والتجاري الدولي

سجّل بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم عند 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) — وهو أكبر بنك خاص في مصر — 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع أيضًا.

ويؤكد هذا التوافق في الأسعار بين البنوك استمرار السياسة النقدية الموحدة التي تهدف للحفاظ على استقرار سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك البركة وبنك فيصل وبنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك البركة نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بينما سجّل في بنك فيصل الإسلامي 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر طفيف مسجل بين البنوك اليوم.

أما في بنك الكويت الوطني فقد بلغ سعر الدولار 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، ليحافظ على مستواه نفسه مقارنة بالأيام الماضية.

أسباب استقرار سعر الدولار في مصر

يرجع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأخيرة، وتنامي الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلًا عن استقرار التدفقات الدولارية من قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما ساهمت المبادرات الحكومية في دعم الصادرات وترشيد الواردات في تخفيف الضغط على الطلب الخارجي على العملة الأمريكية.

نظرة تحليلية على توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي لسعر الدولار في السوق المحلية، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي، وبدء تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تدعم موارد الدولة الدولارية.

ويرجح المحللون أن تظل أسعار الصرف ضمن نطاق ثابت حتى صدور قرارات جديدة من البنك المركزي بشأن الفائدة أو آليات التحكم في السيولة النقدية.

يُعد استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري مؤشرًا إيجابيًا على توازن السوق النقدية المحلية، ما ينعكس على استقرار أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المصرية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.