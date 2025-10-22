تراجع أسعار العملات الرقمية.. وبيتكوين تتماسك عند مستوى 108 آلاف دولار

شهدت أسواق العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، تراجعا محدودا، حيث استقرت حركة التداول في معظم العملات دون مستويات التعافي بعد الانخفاض المفاجئ الذي سجلته في وقت سابق من أكتوبر، في حين حافظت عملة "بيتكوين" على تماسكها عند مستوى 108.000 دولار، وسط اتجاه المستثمرين لتجنب المخاطر والتردد في الأصول عالية التقلب.

واستقرت "بيتكوين" عند مستوى 108.017.12 دولار، بعد أن هبطت إلى 103.000 دولار في وقت سابق من الشهر، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في تجاوز مستوى 110.000 دولار، وفقًا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وتراجعت عملة "إيثيريوم" بنسبة 0.5% لتصل إلى 3.843.59 دولار، بينما سجلت عملة "ريبل" انخفاضًا بنسبة 1.03% ليصل سعرها إلى 2.83 دولار.

ويعكس الأداء الأخير للأسواق استمرار تلاشي الحماس المرتبط بما يعرف بـ"أكتوبر الصاعد"، وهو اتجاه تاريخي شهد تفوق العملات الرقمية خلال شهر أكتوبر في السنوات الماضية.

كما أثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي، على معنويات المستثمرين، ما دفع معظمهم إلى التحفظ تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي سياق التحول المؤسسي، أفادت تقارير بأن ثلاثة من أكبر بورصات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت تراجع خطط الشركات المدرجة للتحول إلى استراتيجيات الأصول الرقمية ضمن خزائنها، مستندة إلى قواعد تمنع الحيازات الكبيرة من الأصول السائلة، فيما واجهت خطط مماثلة معارضة في أستراليا والهند، ما يزيد من الشكوك حول الجدوى طويلة الأمد لهذا التحول.

ويظل البيتكوين، بصفته أكبر عملة رقمية في العالم، محور متابعة المستثمرين، حيث يكافح للثبات فوق مستوى 108.000 دولار، بعد أن سجل خسائر تصل إلى نحو 4% خلال أكتوبر، مقارنة مع مكاسب الشهر نفسه في العام الماضي.

