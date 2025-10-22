قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
تراجع أسعار العملات الرقمية.. وبيتكوين تتماسك عند مستوى 108 آلاف دولار

تراجع أسعار العملات الرقمية .. و"بيتكوين" تتماسك عند مستوى 108 آلاف دولار
تراجع أسعار العملات الرقمية .. و"بيتكوين" تتماسك عند مستوى 108 آلاف دولار
أ ش أ

شهدت أسواق العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، تراجعا محدودا، حيث استقرت حركة التداول في معظم العملات دون مستويات التعافي بعد الانخفاض المفاجئ الذي سجلته في وقت سابق من أكتوبر، في حين حافظت عملة "بيتكوين" على تماسكها عند مستوى 108.000 دولار، وسط اتجاه المستثمرين لتجنب المخاطر والتردد في الأصول عالية التقلب.

واستقرت "بيتكوين" عند مستوى 108.017.12 دولار، بعد أن هبطت إلى 103.000 دولار في وقت سابق من الشهر، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في تجاوز مستوى 110.000 دولار، وفقًا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وتراجعت عملة "إيثيريوم" بنسبة 0.5% لتصل إلى 3.843.59 دولار، بينما سجلت عملة "ريبل" انخفاضًا بنسبة 1.03% ليصل سعرها إلى 2.83 دولار.

ويعكس الأداء الأخير للأسواق استمرار تلاشي الحماس المرتبط بما يعرف بـ"أكتوبر الصاعد"، وهو اتجاه تاريخي شهد تفوق العملات الرقمية خلال شهر أكتوبر في السنوات الماضية. 

كما أثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي، على معنويات المستثمرين، ما دفع معظمهم إلى التحفظ تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي سياق التحول المؤسسي، أفادت تقارير بأن ثلاثة من أكبر بورصات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت تراجع خطط الشركات المدرجة للتحول إلى استراتيجيات الأصول الرقمية ضمن خزائنها، مستندة إلى قواعد تمنع الحيازات الكبيرة من الأصول السائلة، فيما واجهت خطط مماثلة معارضة في أستراليا والهند، ما يزيد من الشكوك حول الجدوى طويلة الأمد لهذا التحول.

ويظل البيتكوين، بصفته أكبر عملة رقمية في العالم، محور متابعة المستثمرين، حيث يكافح للثبات فوق مستوى 108.000 دولار، بعد أن سجل خسائر تصل إلى نحو 4% خلال أكتوبر، مقارنة مع مكاسب الشهر نفسه في العام الماضي.
 

