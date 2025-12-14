قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 141 مسيرة أوكرانية

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا خلال الليل بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب لعامها الرابع.

وأعلنت روسيا أمس السبت أن قواتها المسلحة دمرت العديد من المؤسسات العسكرية الصناعية الأوكرانية، بينما أبلغت أوكرانيا في اليوم نفسه عن انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد بسبب الغارات الجوية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية  في تقرير لها أن القوات الروسية هاجمت بين أواخر يوم الجمعة وأوائل يوم السبت العديد من المؤسسات العسكرية الصناعية الأوكرانية وأنظمة الطاقة المرتبطة بعملياتها، باستخدام أسلحة عالية الدقة برية وبحرية، وصواريخ كينجال فرط الصوتية، وطائرات مسيرة بعيدة المدى.

وذكرت أن المجموعة المركزية من القوات تواصل التطهير من القوات الأوكرانية المحاصرة في المناطق الشرقية والغربية من مدينة ديميتروف (المعروفة باسم ميرنوهراد في أوكرانيا).

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا شنت من ليلة الجمعة إلى صباح السبت جولة جديدة من الهجمات الجوية على أوكرانيا، باستخدام أكثر من 450 طائرة بدون طيار و30 صاروخاً، مستهدفة في المقام الأول البنية التحتية للطاقة، مما تسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في جميع أنحاء أوكرانيا.

بسبب النشاط العسكري المكثف الذي أثر على شبكة الكهرباء، فقدت محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لفترة وجيزة كل الطاقة الخارجية طوال الليل، مما يمثل الفقدان الكامل الثاني عشر للطاقة الخارجية في المحطة منذ بدء النزاع.

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، عن استعادة التيار الكهربائي عن خطي نقل الطاقة اللذين يغذيان الموقع الخارجي. وأكد يوم السبت على ضرورة ضبط النفس في الأنشطة العسكرية لمنع وقوع حادث نووي.

