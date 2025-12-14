محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة أعلى دائرى السلام والمنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد، لمتابعة أعمال إعادة الانضباط للمنطقة.

وقال محافظ القاهرة إنه تم خلال الجولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المخالفين المتواجدين خارج الموقف.

وأكد أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد الذي أقامته الشركة الوطنية للطرق، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى، مع رفع مستوى النظافة في المنطقة المحيطة بالموقف.

رافق محافظ القاهرة؛ منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.