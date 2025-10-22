تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 22-10-2025، بختام التعاملات.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم الاربعاء 22 اكتوبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.53 جنسه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.52 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك قناه السويس 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بن فيصل 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.