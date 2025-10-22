البورصة تخسر ملياري جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على أداء متباين، حيث واصل المؤشر الرئيسي خسائره للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما استمرت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة في الصعود الطفيف.

أداء مؤشرات البورصة

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.32% ليغلق عند 37576 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.41% مسجلًا 46100 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.32% ليغلق عند 16978 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات السعرية بنسبة 0.41% ليغلق عند 4284 نقطة.

على الجانب الآخر، صعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.21% إلى 11997 نقطة.

وزاد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.14% إلى 15720 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند 3829 نقطة.

بلغت قيمة التداولات نحو 5.5 مليار جنيه، في حين خسر رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه ليغلق عند 2.726 تريليون جنيه.

وجاء التراجع الرئيسي نتيجة ضغوط بيعية على أسهم قيادية في قطاعات متنوعة بهدف عمليات جني الأرباح على الأسهم الكبرى، مقابل توجه بعض المستثمرين للشراء في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت ارتفاعات طفيفة دعمت مؤشري إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.