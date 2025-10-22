دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى سطح عقار في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود اندلع في بعض المخلفات أعلى سطح عقار بمنطقة ابن الحكم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر بشرية.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق في مخلفات أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة ابن الحكم.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتين إطفاء، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة.



وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نتج عن اشتعال بعض المخلفات أعلى السطح، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق