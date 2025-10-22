محافظ القليوبية يتابع إزالة مخالفة ردم وقطع بجسر ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جهود إزالة مخالفة تمثلت في قطع وردم بالجسر الأيسر لترعة الإسماعيلية بنطاق مدينة شبرا الخيمة، وذلك في إطار حملات المحافظة المستمرة للحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات قد تؤثر على كفاءة شبكة الري.



وجرت المتابعة برئاسة المهندس محمود القوني، رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة القليوبية، حيث تبيّن أن المخالفة تقع عند الكيلو 3.700 حتى الكيلو 3.750 على البر الأيسر لترعة الإسماعيلية، زمام مسطرد، قسم ثان شبرا الخيمة، أمام مطلع كوبري السواح.

وقد تمثلت المخالفة في قطع بالجسر الأيسر للترعة بطول 50 مترًا وعمق 1.5 متر، إضافة إلى ردم ناحية المجرى المائي بعرض متر واحد على نفس طول القطع، بما يمثل تعديًا جسيمًا على الجسر ويهدد سلامة المجرى المائي.

وأكد المحافظ أن التعامل مع كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الدولة سيتم بكل حسم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في المخالفة.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بمديرية الري قامت بإعادة تأهيل الجسر وإرجاعه إلى حالته الأصلية لضمان انتظام تدفق المياه وعدم تأثر منظومة الري، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن المائي أو المرافق العامة.