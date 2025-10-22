حملة تموينية موسعة على مستودعات البوتاجاز بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بمشاركة ممثلين من الوزارة، حملة موسعة، بمدينتي قها وطوخ.

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، حيث تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن مستودع بوتاجاز بدائرة طوخ لقيامه ببيع الأسطوانة المنزلية بأزيد من السعر الرسمي المقرر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد "سريحة" البوتاجاز بطوخ لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على (5) أسطوانات.

كما تم تحرير محضر ضد مسئول مستودع بوتاجاز بطوخ لغلقه المستودع خلال مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق ، وتحرير محضر ضد مسؤول مستودع آخر بطوخ لاختلاف بيانات الإخطار عن سجل (21 بترول).

وتحرير محضر ضد مسئول مستودع بوتاجاز بدائرة قها لعدم الاحتفاظ بالإخطار الشهري.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا بجميع المراكز والمدن، للتأكد من توافر السلع وجودتها، وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين لحماية حقوق المواطنين وردع أي محاولات تلاعب بقوت الشعب.