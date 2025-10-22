قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
الإعلامي الحكومي: سيتم دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي
بتهمة محاولة أغتيال إمام مسجد.. فضل شاكر يخضع للتحقيق اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تموينية موسعة على مستودعات البوتاجاز بالقليوبية

مستودع بوتاجاز
مستودع بوتاجاز
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بمشاركة ممثلين من الوزارة، حملة موسعة، بمدينتي قها وطوخ.

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، حيث تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن مستودع بوتاجاز بدائرة طوخ لقيامه ببيع الأسطوانة المنزلية بأزيد من السعر الرسمي المقرر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد "سريحة" البوتاجاز بطوخ لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على (5) أسطوانات.

كما تم تحرير محضر ضد مسئول مستودع بوتاجاز بطوخ لغلقه المستودع خلال مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق ، وتحرير محضر ضد مسؤول مستودع آخر بطوخ لاختلاف بيانات الإخطار عن سجل (21 بترول).

وتحرير محضر ضد مسئول مستودع بوتاجاز بدائرة قها لعدم الاحتفاظ بالإخطار الشهري.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا بجميع المراكز والمدن، للتأكد من توافر السلع وجودتها، وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين لحماية حقوق المواطنين وردع أي محاولات تلاعب بقوت الشعب.

القليوبية حملة تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحفية الضحية

بهدلوني وضربوني.. كواليس سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر| شاهد

المتهمة

قبول طعن المضيفة التونسية وتحديد 24 ديسمبر لنظر القضية

ارشيفية

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في عملة بقيمة 11 مليون جنيه

بالصور

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد