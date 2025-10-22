لأول مرة من 50 عاما.. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للبرلمان الأوروبي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي سيلتقي غدا مع ملك بلجيكا، كما أن الرئيس السيسي سيزور مقر البرلمان الأوروبي لأول مرة منذ 50 عاما.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس الأوروبي يحكمه اكبر المنظمات، متابعا: الجالية المصرية مستمرة في التوافد إلى بروكسل للمشاركة باحتفالات وجود الرئيس السيسي.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تجاريًا واستراتيجيًا مهمًا لمصر، مؤكدًا وجود مصالح متبادلة في المجالات السياسية والاقتصادية بين القاهرة والعواصم الأوروبية.



وشدد على أن زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل تأتي في إطار علاقات الشراكة والتعاون المتكافئ، موضحًا أن مصر لا تسعى لطلب دعم، وإنما لتعزيز الشراكة القائمة مع أوروبا، التي تمتلك استثمارات كبيرة داخل السوق المصرية.



