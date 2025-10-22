«أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام والأمن الإقليمي |فيديو

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، رسالة قوية خلال كلمته أمام الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود 183 دولة، مؤكدًا أن اتفاق شرم الشيخ للسلام يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.



وقال أبو العينين إن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المرحلة الحساسة يجسد برؤيته المتوازنة التزام مصر التاريخي بحماية الأمن الإقليمي والدولي، ودعم الحلول السياسية، وتمسكها بدور صوت الحكمة في زمن الانقسام.



وأضاف أن القمة التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ، وشاركت في رعايتها مصر والولايات المتحدة وقطر، تمثل نقطة مضيئة في تاريخ الدبلوماسية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الناجحة أنهت الحرب في غزة وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من السلام العادل والتنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد أن قمة شرم الشيخ أثبتت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح، وأن السلام ليس مجرد اتفاق سياسي بل هو قيمة إنسانية شاملة تقوم على العدالة والاحترام والتعاون الدول.



