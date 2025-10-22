أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة النائب محمد أبو العينين أمام رؤساء برلمانات 183 دولة، قائلا: النائب محمد أبو العينين تحدث اليوم عن مصر وقمة شرم الشيخ والرئيس السيسي.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين قال إن الرئيس السيسي صاحب رؤية شاملة، قاد جهود تاريخية لاتفاق شرم الشيخ، والحفاظ على هذا الاتفاق هي مسؤولية المجتمع الدولي.



واسترسل: النائب محمد أبو العينين وصف اتفاق شرم الشيخ بأنه نموذج للدبلوماسية، وأن السلام عاد للمنطقة، كما تحدث عن أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار والإشادة بدور الرئيس السيسي.



