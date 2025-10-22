أحمد موسى: استقبال المصريين للرئيس السيسي بالزغاريد يعكس حبهم لوطنهم

ثمن الإعلامي أحمد موسى مظاهر الترحيب الحافل التي أبداها أبناء الجالية المصرية في بلجيكا خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مشاهد الزغاريد والهتافات الوطنية عكست مدى ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.



وأوضح موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن العائلات المصرية التي شاركت في الاستقبال أضفت روح جميلة ومبهجة على المشهد، في ظل أجواء من الحماسة والفخر الوطني.



وأشار إلى أن هذا المشهد المبهج يجسد وحدة المصريين داخل الوطن وخارجه، ويؤكد على استمرار دعمهم لقيادتهم السياسية في مختلف المحافل الدولية.واسترسل: أعداد الجالية المصرية كانت كبيرة للغاية والناس اللي مستغربين..لا دا العادي المصريون بيعملوا كدا مع رئيسهم وبيحتفوا بيه وبوصوله.