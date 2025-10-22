رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية للجالية المصرية في أوروبا الذين حرصوا على التواجد واستقبال الرئيس السيسي عند وصوله بالأمس.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أعداد الجالية المصرية كانت كبيرة للغاية والناس اللي مستغربين..لا دا العادي المصريون بيعملوا كدا مع رئيسهم وبيحتفوا بيه وبوصوله.

واسترسل: كان هناك جالية مصرية يعانون من أمراض وعدم القدرة على التحرك ولكنهم أصروا على الحضور لاستقبال الرئيس السيسي وهذا الحضور رسالة واضحة للعالم بأن الجالية المصرية تنتظر الرئيس وتدعمه.



