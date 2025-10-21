قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

د. أمل منصور
د. أمل منصور
د. أمل منصور

نحن لا نتجاوز لأننا قررنا ذلك، بل لأن الحياة تُرغمنا على أن نكمل حتى ونحن نحمل في داخلنا بقايا مَن لم يكتمل معهم الطريق. فالتجاوز ليس لحظة انفعال أو قرارًا شجاعًا في ساعة وعي، بل هو عملية بطيئة تُشبه انسحاب الضوء من آخر الغرفة، يحدث تدريجيًا حتى نجد أنفسنا في العتمة لكن دون خوف منها كما كنا في البداية.

نحن نظن في البداية أن الأمر بسيط، وأن المسافة والزمن قادران على تهدئة القلب، لكننا نكتشف أن الزمن لا يملك عصا سحرية، وأن المشاعر لا تنطفئ لأنها أتعبتنا. فالتعلق لا يموت بالغياب، بل بالوعي. والوعي هنا ليس إدراكًا بأن الآخر لم يكن مناسبًا، بل إدراك بأننا نستحق سلامًا أعمق من تلك الفوضى التي سمّيناها حبًا.

في محاولتنا للتجاوز، نعيش صراعًا داخليًا بين ما نشعر به وما نعرفه. نعرف أننا يجب أن نبتعد، لكننا لا نزال ننتظر رسالة، أو نراقب صدفة، أو نحفظ طريق الرجوع ولو في الخيال. نحاول أن نبدو أقوياء أمام أنفسنا، لكننا نرتبك عند أول ذكرى. وهنا، بين المعرفة والشعور، تضيع خطواتنا الأولى نحو الشفاء.

نحن لا ننسى فجأة، ولا نستيقظ يومًا وقد انتهى كل شيء. التجاوز يحدث حين نتوقف عن تفسير ما جرى، حين نكفّ عن محاولة فهم ما لا يُفهم. يحدث عندما نكفّ عن سؤال: "ليه؟" ونسأل بدلًا منه: "وماذا بعد؟". لأننا حين نُعيد تدوير الأسئلة القديمة، نبقي الحكاية حيّة حتى بعد موتها.

أحيانًا نخلط بين الوفاء وبين التعلق، نظن أننا حين نتألم نكون أكثر صدقًا، وحين نضحك نكون خونة لذاكرتنا. نحمل وجعنا كأنه علامة إخلاص، لكننا لا ننتبه أن الوفاء الحقيقي ليس في بقاء الألم، بل في حفظ ما علّمنا إياه. نحن لا نُشفى حين نكره من أحببنا، بل حين نغفر لهم ولأنفسنا أننا صدّقنا الوعد أكثر مما يحتمل الواقع.

الوجع لا يرحل لأننا نحاول إبعاده، بل حين نكف عن مطاردته. فكل ما نُقاومه يزداد حضورًا. والتجاوز الحقيقي لا يشبه الانتصار، بل يشبه القبول الهادئ. أن نقبل أن ما أردناه لم يُكتب لنا، وأن بعض العلاقات تنتهي لا لأن أحدًا أخطأ، بل لأن المسار نفسه وصل إلى نهايته. القبول لا يعني اللامبالاة، بل يعني أننا لم نعد نُقاوم الحقيقة.

ونحن في طريق التجاوز نكتشف أن العلاقة لم تكن فقط مع الآخر، بل مع أنفسنا كما كنا بقربه. لذلك، حين يرحل، لا نفقده وحده، بل نفقد النسخة منا التي كانت تحبه. نحتاج أن نعيد بناء هذه النسخة، أن نعرف من نكون بعد الفقد. فالتجاوز ليس نسيان شخص، بل استعادة ذات.

نحن نبدأ في التعافي حين نتوقف عن انتظار العودة، وحين نُدرك أننا نستطيع أن نكمل حتى من دونهم. حين نُعيد ترتيب يومنا بطريقة لا تعتمد على وجودهم في تفاصيله. حين يصبح حضورهم في الذاكرة أخفّ، لا يُوجع، لكنه لا يُغري بالعودة أيضًا.

التجارب المؤلمة لا تُمحى، لكنها تتحول مع الوقت إلى طبقة جديدة من الفهم. نفهم أننا لم نخسرهم فقط، بل تخلّصنا من أوهامٍ كنا نظنها حبًا. نفهم أن الحنين طبيعي، لكنه لا يعني أن نعود. وأن الاشتياق لا يُلزمنا بالرجوع. لأننا في الحقيقة لا نشتاق إليهم بقدر ما نشتاق إلى الشعور الذي كنا نحسه ونحن معهم، وإلى ذواتنا التي كانت تؤمن بأن الحب قادر على كل شيء.

وحين نصل إلى هذه المرحلة من الإدراك، نبدأ نُحب من جديد، لكننا نُحب بطريقة مختلفة. نُحب دون أن نذوب، نمنح دون أن نفقد، نثق دون أن نعتمد. نُدرك أن الحب ليس ساحة اختبار، بل مساحة طمأنينة. وأن العلاقة التي تُرهقنا لا تستحق أن نحارب من أجلها كل هذا الوقت.

نحن نتجاوز حين نختار أنفسنا. حين نقرّر أن الحب لا يجب أن يُقصينا عن توازننا ولا أن يُحيلنا إلى ظلٍّ باهت. نتجاوز حين نعود إلى الكتب، إلى الأصدقاء، إلى تفاصيل الحياة الصغيرة التي نسيناها ونحن نحاول إرضاء علاقة كانت تبتلعنا ببطء. نتجاوز حين نسمح للحياة أن تدخل من جديد، بعد أن أغلقنا أبوابها خوفًا من الذكرى.

وفي النهاية، نحن لا نُشفى لأننا نسينا من أحببنا، بل لأننا عرفنا أن الحب لا يكفي وحده ليستمر شيء. التجاوز لا يُقاس بعدد الأيام التي مضت، بل بعدد المرات التي اخترنا فيها أنفسنا رغم الوجع. نحن نتجاوز عندما يتوقف صوت الماضي عن أن يكون ضجيجًا في داخلنا، ويصبح مجرد صدى بعيد، نسمعه أحيانًا، لكننا لا نلتفت إليه.

هكذا نتجاوز، ببطء، بصدق، وبوعي أن القلب لا يُشفى بالنسيان، بل بالتقبّل. وبإيمانٍ بسيط أن ما خسرناه لم يكن ليُكمل معنا، وأننا ما زلنا نستحق حبًا لا يُعيد الجرح، بل يُرممه.

التعلق الغياب الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

حسام

خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجرية

وزارة الأوقاف تعقد 676 ندوة علمية

وزارة الأوقاف تعقد 676 ندوة علمية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية: قافلة واعظات الأزهر بسيوة وصلت لشرائح واسعة من السيدات

بالصور

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد