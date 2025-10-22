قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل انتهاء المهلة.. رابط التسجيل في قرعة الحج 2026

قبل انتهاء المهلة.. رابط التسجيل في قرعة الحج 2026
قبل انتهاء المهلة.. رابط التسجيل في قرعة الحج 2026
عبد العزيز جمال

يبحث آلاف المواطنين في مختلف محافظات مصر عن تفاصيل فتح باب التسجيل في قرعة الحج 2026، عبر بوابة الحج المصرية وموقع وزارة الداخلية، وهي الخطوة الأولى نحو أداء فريضة الحج لعام 1447 هجريًا، وسط إقبال كبير من الراغبين في أداء المناسك عبر النظام الرسمي للقرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية سنويًا.

وقد أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل رسميًا خلال شهر أكتوبر الجاري، سواء إلكترونيًا عبر الإنترنت أو من خلال أقسام ومراكز الشرطة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير الإجراءات على المواطنين واختيار الطريقة الأنسب للتقديم.

خطوات التسجيل في قرعة الحج عبر موقع وزارة الداخلية 2026
الحج السياحي

أتاحت وزارة الداخلية المصرية رابطًا رسميًا مخصصًا للتقديم في قرعة الحج 2026 عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية 2026 عبر بوابة الحج المصرية الرسمية عبر هذا الرابط  https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/content2.xhtml 
  • اختيار خدمة الحج والعمرة من القائمة الرئيسية
  • النقر على خيار تسجيل طلب قرعة إنترنت
  • قراءة التعليمات والشروط بدقة قبل البدء في إدخال البيانات
  • إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المطبوع أسفل بطاقة الرقم القومي
  • كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمام المستخدم على الشاشة
  • إدخال بيانات المرافقين في حالة وجودهم بدقة كاملة
  • النقر على تأكيد الطلب للانتقال إلى منصة الدفع الإلكتروني
  • دفع الرسوم المقررة من خلال الوسيلة المتاحة (بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية)
  • الضغط على إرسال الطلب بعد مراجعة البيانات جيدًا
  • الاحتفاظ برقم التسجيل لاستخدامه لاحقًا عند إعلان نتيجة قرعة الحج 2026

التسجيل عبر أقسام الشرطة والخدمة الصوتية

إلى جانب التقديم الإلكتروني، يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل التوجه إلى مراكز وأقسام الشرطة في محافظاتهم لتقديم الطلبات ورقيًا، أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة من قبل وزارة الداخلية لاستقبال طلبات التسجيل في قرعة الحج 2026 بطريقة سهلة وآمنة.

شروط التقديم في قرعة الحج 2026

أوضحت وزارة الداخلية المصرية الشروط المنظمة للتقديم، مؤكدة أنه سيتم قبول الطلبات التي تنطبق عليها الضوابط الصحية والقانونية التالية:

  1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل البلاد وقت التقديم
  2. ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل
  3. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يقل عمر المرافق عن 18 عامًا حتى تاريخ 8 فبراير 2026
  4. أن يكون المتقدم خاليًا من الأمراض المعدية أو المزمنة التي قد تعيق أداء المناسك
  5. الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي الرباعي قبل السفر بعشرة أيام على الأقل
  6. الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعلنة من وزارة الصحة والسكان

موعد التقديم في قرعة الحج 2026

يستمر التقديم في قرعة الحج هذا العام خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى 28 أكتوبر 2025، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا وعلى أرض الواقع، تمهيدًا لإجراء السحب العلني لاختيار أسماء الفائزين وفق المعايير المقررة.

موسم الحج

أسعار برامج الحج لعام 2026

وبحسب تصريحات وزارة السياحة والآثار، فإن أسعار برامج الحج تتفاوت حسب نوع الخدمة، حيث يبدأ أقل برنامج حج من 220 ألف جنيه، فيما تصل برامج الخمس نجوم إلى مليون جنيه مصري تقريبًا، حسب موقع السكن والخدمات المقدمة للحجاج.

تحذير من السماسرة والوسطاء

حذرت غرفة شركات السياحة من التعامل مع السماسرة أو الوسطاء الذين يروجون لتسجيل غير رسمي أو بيع تأشيرات مزيفة، مؤكدة أن التسجيل الرسمي الوحيد يتم عبر بوابة الحج المصرية أو من خلال وزارة الداخلية مباشرة، داعية المواطنين إلى التسجيل المبكر لضمان فرصة عادلة في القرعة.

حج الجمعيات الأهلية 2026

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2026 بالتزامن مع حج الداخلية، موضحة أن التقديم متاح عبر موقع الوزارة الرسمي أو من خلال الجمعيات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

قرعة الحج 2026 شروط التقديم في قرعة الحج 2026 موعد التقديم في قرعة الحج 2026 أسعار برامج الحج لعام 2026 قرعة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

محافظ البحر الأحمر

إقبال سياحي.. محافظ البحر الأحمر: زيادة عدد الرحلات الجوية الموسمية

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر: المراسي الفندقية الكبرى تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية

السفير جمال بيومي

جمال بيومي: الدولار يهيمن على أكثر من 80% من المعاملات الدولية

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد