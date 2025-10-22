قبل انتهاء المهلة.. رابط التسجيل في قرعة الحج 2026

يبحث آلاف المواطنين في مختلف محافظات مصر عن تفاصيل فتح باب التسجيل في قرعة الحج 2026، عبر بوابة الحج المصرية وموقع وزارة الداخلية، وهي الخطوة الأولى نحو أداء فريضة الحج لعام 1447 هجريًا، وسط إقبال كبير من الراغبين في أداء المناسك عبر النظام الرسمي للقرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية سنويًا.

وقد أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل رسميًا خلال شهر أكتوبر الجاري، سواء إلكترونيًا عبر الإنترنت أو من خلال أقسام ومراكز الشرطة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير الإجراءات على المواطنين واختيار الطريقة الأنسب للتقديم.



خطوات التسجيل في قرعة الحج عبر موقع وزارة الداخلية 2026



أتاحت وزارة الداخلية المصرية رابطًا رسميًا مخصصًا للتقديم في قرعة الحج 2026 عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية 2026 عبر بوابة الحج المصرية الرسمية عبر هذا الرابط https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/content2.xhtml

اختيار خدمة الحج والعمرة من القائمة الرئيسية

النقر على خيار تسجيل طلب قرعة إنترنت

قراءة التعليمات والشروط بدقة قبل البدء في إدخال البيانات

إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المطبوع أسفل بطاقة الرقم القومي

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمام المستخدم على الشاشة

إدخال بيانات المرافقين في حالة وجودهم بدقة كاملة

النقر على تأكيد الطلب للانتقال إلى منصة الدفع الإلكتروني

دفع الرسوم المقررة من خلال الوسيلة المتاحة (بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية)

الضغط على إرسال الطلب بعد مراجعة البيانات جيدًا

الاحتفاظ برقم التسجيل لاستخدامه لاحقًا عند إعلان نتيجة قرعة الحج 2026

التسجيل عبر أقسام الشرطة والخدمة الصوتية

إلى جانب التقديم الإلكتروني، يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل التوجه إلى مراكز وأقسام الشرطة في محافظاتهم لتقديم الطلبات ورقيًا، أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة من قبل وزارة الداخلية لاستقبال طلبات التسجيل في قرعة الحج 2026 بطريقة سهلة وآمنة.

شروط التقديم في قرعة الحج 2026

أوضحت وزارة الداخلية المصرية الشروط المنظمة للتقديم، مؤكدة أنه سيتم قبول الطلبات التي تنطبق عليها الضوابط الصحية والقانونية التالية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل البلاد وقت التقديم ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يقل عمر المرافق عن 18 عامًا حتى تاريخ 8 فبراير 2026 أن يكون المتقدم خاليًا من الأمراض المعدية أو المزمنة التي قد تعيق أداء المناسك الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي الرباعي قبل السفر بعشرة أيام على الأقل الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعلنة من وزارة الصحة والسكان

موعد التقديم في قرعة الحج 2026

يستمر التقديم في قرعة الحج هذا العام خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى 28 أكتوبر 2025، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا وعلى أرض الواقع، تمهيدًا لإجراء السحب العلني لاختيار أسماء الفائزين وفق المعايير المقررة.



أسعار برامج الحج لعام 2026

وبحسب تصريحات وزارة السياحة والآثار، فإن أسعار برامج الحج تتفاوت حسب نوع الخدمة، حيث يبدأ أقل برنامج حج من 220 ألف جنيه، فيما تصل برامج الخمس نجوم إلى مليون جنيه مصري تقريبًا، حسب موقع السكن والخدمات المقدمة للحجاج.

تحذير من السماسرة والوسطاء

حذرت غرفة شركات السياحة من التعامل مع السماسرة أو الوسطاء الذين يروجون لتسجيل غير رسمي أو بيع تأشيرات مزيفة، مؤكدة أن التسجيل الرسمي الوحيد يتم عبر بوابة الحج المصرية أو من خلال وزارة الداخلية مباشرة، داعية المواطنين إلى التسجيل المبكر لضمان فرصة عادلة في القرعة.

حج الجمعيات الأهلية 2026

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2026 بالتزامن مع حج الداخلية، موضحة أن التقديم متاح عبر موقع الوزارة الرسمي أو من خلال الجمعيات التابعة لها على مستوى الجمهورية.