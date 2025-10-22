قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
توك شو

السعودية تعلن اشتراطات موسم الحج مبكرًا لضمان تنظيم أفضل

الحج
الحج
البهى عمرو

أكد الدكتور وائل زعير، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، أن إعلان الاشتراطات الخاصة بموسم الحج قبل موعده بـ 9 أشهر يأتي في إطار سياسة المملكة العربية السعودية بتنظيم الموسم مبكرًا، مشيرًا إلى أن هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تعلن فيه المملكة الإجراءات مبكرًا لضمان تنظيم أفضل للحج.

وقال زعير خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الهدف من ذلك هو تحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية، خاصة مع الأعداد الضخمة للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن المملكة تتخذ هذه الخطوات لتفادي المشكلات التي حدثت في مواسم سابقة، وكان من أبرزها دخول بعض الأفراد بتأشيرات غير مخصصة للحج مما تسبب في ازدحام ومخاطر صحية وأمنية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية أغلقت جميع أنواع التأشيرات الأخرى الخاصة بالزيارة أو السياحة خلال موسم الحج، لتقتصر فقط على تأشيرات الحج الرسمية الصادرة بالتنسيق الكامل مع الدولة المصرية، موضحًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية دخول الحجاج وضمان سلامتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لهم.

وأوضح أن الإعلان المبكر عن الضوابط يساعد شركات السياحة المصرية على وضع خططها مبكرًا، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، بدءًا من استخراج التأشيرات وحتى السكن والنقل داخل الأراضي المقدسة.

شركات السياحة السياحة موسم الحج الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

