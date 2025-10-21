مليون جنيه غرامة.. عقوبات مشددة ضد منظمى رحلات الحج المخالفة للقانون

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التي فرضها القانون علي كل من نفذ رحلات أداء مناسب الحج بالمخالفة للقانون خاصة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعى، الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2025 م.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.

عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة

ونصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .

الفئات الممنوعة من السفر في حج الجمعيات الأهلية 2025 حفاظًا على سلامتهم:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي

- مرضى تليف الرئة

- حالات السمنة المفرطة المرضية

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب ، الأوعية الدموية ، التليف الكبدي، الأورام"

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

- الأمراض النفسية

- الزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة

- الأمراض المعدية النشطة مثل “السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية”

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد اكدت أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة " أصلي - احتياطي بنسبة 30% “ على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.