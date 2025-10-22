عصير البرتقال الطبيعي .. مشروب يومي فعّال لخفض ضغط الدم وتنشيط المناعة

يُعد عصير البرتقال الطبيعي من أكثر المشروبات الصحية التي ينصح بها الأطباء، ليس فقط لطعمه المنعش، بل لفوائده الكبيرة في خفض ضغط الدم وتعزيز جهاز المناعة، بفضل احتوائه على مجموعة من المركبات الغذائية القوية والفيتامينات الأساسية.

فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم

وكشفت دراسات طبية حديثة، أن تناول كوب من عصير البرتقال يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم أو ما قبلها.

ويحتوي كل لتر من عصير البرتقال على نحو 690 مليجرامًا من مركب الهسبيريدين، وهو مركب نباتي قوي يعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم بشكل صحي، مما يجعله أفضل مشروب طبيعي لخفض ضغط الدم، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

فوائد أخرى لعصير البرتقال الطبيعي

ولا تتوقف فوائد عصير البرتقال عند دوره في خفض ضغط الدم أو تعزيز المناعة فقط، بل يمتد تأثيره الإيجابي إلى العديد من جوانب الصحة العامة، ومنها:

ـ تحسين صحة القلب:

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، يساعد عصير البرتقال على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وحماية الشرايين من التصلب.

ـ تعزيز نضارة البشرة:

ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين “سي” الذي يُحفّز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مظهرًا مشرقًا ويقلل من التجاعيد.

ـ دعم صحة الجهاز الهضمي:

الألياف الموجودة في البرتقال تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

ـ الوقاية من فقر الدم:

عصير البرتقال يساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما يقلل خطر الإصابة بالأنيميا.

ـ مضاد طبيعي للالتهابات:

مركباته النباتية مثل الهسبيريدين والنارينجينين تقلل الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى أمراض القلب والمفاصل.