توانا الجوهري تتألق بإطلالة «باربي» في مهرجان الجونة السينمائي وتخطف الأضواء | شاهد

خَطفت الفنانة توانا الجهوري الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة مستوحاة من أيقونة الأناقة والجمال "باربي"، حيث مزجت بين الفخامة والأنوثة في طلة أثارت إعجاب الحضور وعدسات الإعلام.

وظهرت توانا بفستان وردي فاخر بتصميم أنيق وجريء، يتميز بقصّة مميزة تُبرز جمال قوامها، مع تفاصيل براقة أضفت على الإطلالة لمسة ساحرة. نسّقت الفستان مع تسريحة شعر كلاسيكية ناعمة ومكياج وردي هادئ، ما منحها طابعًا يشبه الدمى الأسطورية.

وحظيت إطلالتها بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون من أبرز إطلالات المهرجان لهذا العام، مؤكدين أنها كانت بمثابة "باربي حقيقية" على السجادة الحمراء.

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعد من أبرز الفعاليات الفنية في العالم العربي، ويجمع كوكبة من النجوم وصناع السينما، فيما تشكل الإطلالات على السجادة الحمراء جزءًا أساسيًا من أجواء الحدث.