أخبار البلد

المجلس المحلي لجنود مريم "أم الفادي" ينظم احتفال الحبل بلا دنس بشبرا

السيدة العذراء
السيدة العذراء
ميرنا رزق

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وبتكليف من المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، نظم المجلس المحلي لجنود مريم "أم الفادي"، احتفال عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

إحتفال الحبل بلا دنس 

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي التي ترأسها الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومرشد مجلس "أم الفادي"، والأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، والقمص مرقس لطفي، مرشد فرق جنود مريم، بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، والأب ميشيل عبدالله، مرشد فرق جنود مريم، بكنيسة السيدة العذراء أم النور، بإمبابة.

حضر أيضًا مسؤولو، وأعضاء المجلسين الإقليمي، والمحلي لجنود مريم، وضباط مختلف الفرق المريمية التابعة لهما، وأبناء عدد من الكنائس.

وألقى الأب هدية عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "دعوة لكل إنسان مسيحي ليكون بلا دنس"، فتلك النعمة الاستثنائية التي منحها الله لمريم صارت متاحة لنا من خلال المسيح بالمعمودية، وحياة النعمة على مثال مريم التي ثبتت في النعمة، والقداسة منذ الطفولة، والبشارة، وحتى الصليب، وما بعده وانتقالها، إلى السماء بالنفس والجسد، فالدعوة لكل جندي مريمي، وكل مسيحي أن نجتهد في أن نحيا تلك الحياة النقية مقتدين بمريم العذراء.

تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم المريمية، قدمها فريق كورال شباب "Joyful Team". وفي الختام، تمت تلاوة صلاة السلسلة، وطلبة السيدة العذراء.

تلا ذلك، التطواف الاحتفالي بتمثال، وأيقونة أمنا مريم العذراء، ثم ألقى الأخ سامح كمال كلمة شكر فيها مجلس "أم الفادي"، ومرشده الأب ميشيل ألفي، وجميع من ساهم في تنظيم اليوم، داعيًا الأعضاء المريمين إلى المشاركة في الاغتراب القادم بإمبابة.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق المجلس الإقليمي لجنود مريم أسرار المسبحة الوردية الكنائس

