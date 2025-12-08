قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
سفير إيطاليا بالقاهرة يبحث مع مصر للطيران زيادة الرحلات بين البلدين

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، سعادة السفير أجوستينو باليزي سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون وتوسيع شبكة الرحلات الجوية بين البلدين.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجال النقل الجوي، ودعم جهود زيادة حركة السفر والسياحة بين الجانبين.

واستعرض عادل خلال الاجتماع استراتيجية الشركة لتوسيع شبكة خطوطها في القارة الأوروبية، مع التركيز على السوق الإيطالي باعتباره أحد أبرز الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، وأكد أن مصر للطيران تعمل على زيادة معدلات التشغيل بين القاهرة وعدد من المدن الإيطالية، بما يتماشى مع الطلب المتنامي على السفر ويسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية، موضحًا أن الشركة تُسير رحلات منتظمة إلى عدة مدن إيطالية، من بينها روما وميلانو، مع دراسة إضافة نقاط تشغيل جديدة خصوصًا في مواسم الذروة السياحية لتنشيط حركة السفر بين الجانبين.

ومن جانبه أشاد السفير الإيطالي بالعلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا دعم بلاده لتوسيع التعاون في مجال الطيران المدني ودعم حركة الطيران بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم حركة السياحة والاستثمار.

