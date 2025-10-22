أعلن المتحدث بإسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء أن بكين تتهم أستراليا باختراق المجال الجوي الصيني.

وحثّ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أستراليا على التوقف فورا عن الانتهاكات والاستفزازات، وكبح تصرفات قواتها البحرية والجوية بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأول أمس الاثنين، أعلن الجيش الصيني أن قيادة الجناح الجنوبي للجيش أخرجت طائرة عسكرية أسترالية من من طراز (بي-8 أيه) بعد دخولها بشكل غير قانوني إلى المجال الجوي الصيني فوق جزر شيشا تشوينداو.

واتهم الجيش الصيني أستراليا باختراق مجال بكين الجوي قائلا :"إن طائرة عسكرية أسترالية اخترقت مجال بكين الجوي بشكل غير قانوني" حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين.

وحث الجيش الصيني أستراليا على التوقف بشكل فوري عن ممارسة أي استفزازات تجاه البلاد.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تخترق فيها طائرة أسترالية المجال الجوي الصيني، حيث تسللت طائرة عسكرية أستراليا في فبراير الماضي عمدا إلى المجال الجوي الصيني.