زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل الإكوادور

هزَّ زلزال بقوة 6.2 درجة ساحل الإكوادور اليوم الأربعاء، بعد أيام فقط من زلزال أقوى ضرب المنطقة وأودى بحياة ما يقرب من 500 شخص في ضربة لاقتصاد البلاد الهش بالفعل.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال الأخير ضرب على بعد 70 كيلومترًا (44 ميلًا) قبالة مدينة إزميرالداس الساحلية على المحيط الهادئ على عمق 10 كيلومترات.

لم يكن ذلك بعيدًا عن مركز زلزال يوم السبت الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

قال شهود عيان في المنطقة إن هزتين قويتين، كل منهما استمرت حوالي 30 ثانية، شعر بهما السكان في الساعات الأولى من الصباح في كوجيميس، الواقعة على طول الساحل من زلزال نهاية الأسبوع. استيقظ الناس وهرعوا إلى الشارع.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي لم يُشعر بالزلزال في كيتو، عاصمة المرتفعات، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة.

أسفر زلزال يوم السبت عن مقتل 480 شخصًا، وفقدان 107 آخرين، وإصابة أكثر من 4600 آخرين ودُمر حوالي 1500 مبنى، وتسببت في انهيارات طينية، وقطع طرق وبقي حوالي 20,500 شخص نائمين في الملاجئ.