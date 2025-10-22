مجلس النواب الأمريكي يسعى للتحقيق مع بيل كلينتون في فضيحة إبستين

قال رئيس لجنة في الكونجرس الأمريكي، بقيادة الجمهوريين، يوم الثلاثاء، إن اللجنة تسعى للحصول على شهادة من الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، في إطار تحقيقها بشأن رجل المال الراحل والمتهم بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين.

وصرح النائب جيمس كومر، من كنتاكي، ورئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، للصحفيين بأن اللجنة تعمل على ترتيب مقابلة مغلقة مع كلينتون، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وقال "كومر": "تُظهر التقارير العامة وشهادات الناجين والوثائق الرسمية أن بيل كلينتون كانت تربطه علاقات أوثق بكثير بإبستين" من الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف: "نعمل على استدعاء الرئيس السابق كلينتون للإدلاء بشهادته".

ولم يُجب ممثل كلينتون فورًا على طلب التعليق.

وتُراجع اللجنة تعامل الحكومة الفيدرالية مع قضية إبستين، حيث أصدرت عشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق، بما في ذلك ملفات من تركة إبستين.

وقال "كومر": "الأدلة التي جمعناها لا تُورّط الرئيس ترامب بأي شكل من الأشكال".

ونشر الديمقراطيون المشرفون رسالةً يُزعم أن ترامب كتبها لإبستين في عيد ميلاده عام ٢٠٠٣ ويعود تاريخ الرسالة إلى ثلاث سنوات قبل أن تُعلن مزاعم الاعتداء الجنسي من قِبل إبستين، وقد نفى البيت الأبيض صحتها.

وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأن اللجنة واصلت تحقيقها في قضية إبستين في ظل الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر بعد فشل الكونجرس في إقرار تشريع تمويل السنة المالية ٢٠٢٦.