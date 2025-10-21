قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
أيهما أفضل للشراء.. هاتفا Vivo X300 وXiaomi 17 ولماذا ؟

لمياء الياسين

يُمثل هاتفا Vivo X300 وXiaomi 17 اثنين من أكثر هواتف أندرويد الرائدة تطورًا لعام 2025، حيث يتجاوز كل منهما حدود التصميم والأداء والابتكار في الكاميرا. تُعدّ هذه المقارنة مهمة لأن كلا الهاتفين يُعيدان تعريف القيمة في فئة الهواتف الفاخرة، حيث تُركز شركة Vivo على تميز التصوير والحرفية، بينما تُركز  شركة Xiaomi على كفاءة الطاقة والأداء طوال اليوم. مع تقارب الأسعار وتداخل الميزات، يُبرز الاختيار بينهما مدى اختلاف نهج العلامتين التجاريتين في مستقبل الهواتف الذكية.

ميزات هاتفا Vivo X300 وXiaomi 17

يتميز كلا الهاتفين بتصميم فاخر، ولكنهما يختلفان في طريقة الاستخدام. يتميز هاتف Vivo X300 بإطار ألومنيوم أكبر وأكثر صلابة مع غطاء خلفي زجاجي لامع يمنحه شعورًا بالفخامة ولكنه أثقل وزنًا قليلاً. كما أنه يتمتع بحماية IP68/IP69، مما يجعله من الهواتف الذكية القليلة المقاومة لضغط الماء العالي، وهي ميزة إضافية للمتانة. 

أما هاتف Xiaomi 17، فهو أنحف وأخف وزنًا، ومغطى بزجاج Dragon Crystal Glass الذي يوفر مقاومة إضافية للكسر. كما أنه أكثر إحكامًا وراحة للاستخدام بيد واحدة. يجذب هاتف Vivo X300 من يفضلون التصميم المتين والاحترافي، بينما يتميز هاتف Xiaomi 17 بتصميم أنيق وعملي ومناسب للجيب. بشكل عام، يتفوق Xiaomi 17 من حيث الراحة، بينما يتفوق Vivo X300 من حيث المتانة.

هاتف Vivo X300 وXiaomi 17 

جودة الشاشة

توفر شاشة Vivo X300، مقاس 6.78 بوصة، بتقنية LTPO AMOLED سطوعًا فائقًا يصل إلى 4500 شمعة/م²، بالإضافة إلى إمكانيات HDR فائقة مثل Dolby Vision وHDR Vivid، مما يوفر دقة ألوان زاهية ورؤية ممتازة لأشعة الشمس. أما شاشة Xiaomi 17، فهي أصغر حجمًا ولكنها بنفس الجودة، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة/م² ودعم Dolby Vision. 

يتميز كلاهما بمعدل تحديث 120 هرتز وخاصية تعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز لراحة العين. توفر شاشة Vivo الأكبر تجربة غامرة، خاصةً للألعاب والوسائط، بينما تتميز شاشة Xiaomi بوضوح أكبر لكل بوصة. 

تصميم الهاتف
يُعد هاتف Vivo X300 مناسبًا أكثر للمستخدمين الذين يُعطون الأولوية للمشاهد الغامرة، والمتانة، والمتانة الاحترافية. أما هاتف Xiaomi 17، فهو مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف أخف وزنًا، بشاشة ممتازة، وسهولة في الاستخدام.

هواتف أندرويد شركة Vivo هاتف Vivo X300 هاتف Xiaomi 17

بالصور

نشرة السيارات
سيارات
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
