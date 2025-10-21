٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

قررت النيابة العامة تجديد حبس الطفل يوسف ايمن المتهم في قضية مقتل طفل علي يد زميله المعروفة إعلاميا بـ « صاروخ الكهربائي»، 15 يوما.

وقررت النيابة العامة حبس الأب « والد القاتل»، 4 ايام علي ذمة التحقيقات، كذلك حبس صاحب محل لبيع الموبايلات، كان وسبق اشتري تليفون المجني عليه من القاتل بعد وقوع الجريمة.

كشفت التحقيقات في قضية مقتل طفل علي يد زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي، عدد من المشاهد الصادمة والبعيدة عن الشارع المصري.

وكان من بين المشاهد المؤسفة قيام الطفل يوسف ايمن بقتل زميله في الدراسة وتحويل جثته الي أشلاء باستخدام ادوات والده والذي يعمل نجار وهي الشاكوش والصاروخ الكهربائي « البطارية ».

وحسب جيران القتيل، فإن الأب دائم التغيب عن المنزل بسبب ظروف عمله، وكذلك الأم التي انفصلت عن الأب قبل سنوات قليلة وتركت خلفها ٣ أطفال وتزوجت من آخر.

أثارت التحقيقات في واقعة مقتل طفل علي يد زميله في واقعة الصاروخ والكهربائي بمحافظة الإسماعيلية، علي مدار الأيام القليلة الماضية، عدة مفاجأة صادمة.

من جانبها كشفت مصادر رسمية مطلعة منوط لها التحقيقات الموسعة في القضية التي هزت الرأي العام المصري، عن قيام الطفل المتهم بإنشاء جروب بغرض النصب علي المواطنين تحت مسمي مؤسسة لعلاج الادمان، يقوم من خلالها بجمع الأموال كعربون من الراغبين في التعافي من تعاطي وإدمان المواد المخدرة بتحويل مبالغ مادية علي محفظة الموبايل.

نفي تقرير الطب الشرعي ما أثير حول وجود علاقة بين الطفلين « المجني والمجني عليه » في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسماعيلية، عدم وجود أي آثار تدل علي وجود علاقة جنسية شاذة بين الطفلين ، وذلك بعدما خضع المتهم للفحص الدقيق.

واصطحبت جهات التحقيق الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بمنشار كهربي، إلى مسرح الجريمة المرة الثانية بحثا عن أدلة جديدة حول الواقعة، وذلك للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين مشاركين الجاني وقت تنفيذ الجريمة.

وسط إجراءات أمنية مشددة ظهر الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية في مسرح الجريمة، رفقة جهات التحقيق، بحثا عن أدلة جنائية جديدة.

وأمرت جهات التحقيق بالقيام بإجراء التحريات التكميلية حول الحادث، وتوضيح علاقة والد المتهم بالجريمة وما إذا كان مشاركا بها من عدمه.

كانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق إيداع الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بصاروخ كهربي، مركز رعاية 15 يوما لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للمحاكمة.