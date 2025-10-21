قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

المجني عليه والمتهم
الإسماعيلية انجي هيبة

كشفت التحقيقات في قضية مقتل طفل علي يد زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي، عدد من المشاهد الصادمة والبعيدة عن الشارع المصري.

وكان من بين المشاهد المؤسفة  هو قيام الطفل يوسف ايمن بقتل زميله في الدراسة وتحويل جثته إلى أشلاء  باستخدام أدوات والده والذي يعمل نجار وهي الشاكوش والصاروخ الكهربائي « البطارية ».

وبحسب جيران القتيل، فإن الأب دائم التغيب عن المنزل بسبب ظروف عمله، كذلك الأم والتي انفصلت عن الأب قبل سنوات قليلة وتركت خلفها ٣ أطفال وتزوجت من آخر .

أثارت التحقيقات في واقعة مقتل طفل علي يد زميله في واقعة الصاروخ والكهربائي بمحافظة الإسماعيلية، علي مدار الأيام القليلة الماضية، عدة مفاجأة صادمة.
من جانبها كشفت مصادر رسمية  مطلعة منوط لها التحقيقات الموسعة في القضية التي هزت الرأي العام المصري، عن قيام الطفل المتهم بإنشاء جروب بغرض النصب علي المواطنين تحت مسمي مؤسسة لعلاج الإدمان ، يقوم من خلالها بجمع الأموال كعربون من  الراغبين في التعافي من تعاطي وإدمان المواد المخدرة بتحويل مبالغ مادية علي محفظة الموبايل.

ونفي تقرير الطب الشرعي ما أثير حول  وجود علاقة بين الطفلين « المجني والمجني عليه » في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسماعيلية ، عدم وجود أي آثار تدل علي وجود علاقة شاذة بين الطفلين ، وذلك بعدما خضع المتهم للفحص الدقيق.


واصطحبت جهات التحقيق الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بمنشار كهربي، إلى مسرح الجريمة المرة الثانية  بحثا عن أدلة جديدة حول الواقعة، وذلك للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين مشاركين الجاني وقت تنفيذ الجريمة.

وسط إجراءات أمنية مشددة ظهر الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية في مسرح الجريمة، رفقة جهات التحقيق، بحثا عن أدلة جنائية جديدة.

و أمرت جهات التحقيق بالقيام بإجراء التحريات التكميلية حول الحادث، وتوضيح علاقة والد المتهم بالجريمة وما إذا كان مشاركا بها من عدمه.


وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق إيداع الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بصاروخ كهربي، مركز رعاية 15 يوما لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للمحاكمة.

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
شيفروليه
جنرال موتورز
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
