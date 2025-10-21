منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

من داخل حارة شعبية تدعي «ابو بكر» بمنطقة المحطة الجديدة وهي الأقدم في تاريخ محافظة الإسماعيلية، توسطها منزل متهالك، وسط ضجيج الباعة الجائلين من ناحية والصنايعية من ناحية أخرى، فاحت رائحة الد م ممزوجة بالغدر، بمقـ تل صغير بدون حول أو قوة على يد زميله في أحد حجرات المنزل العتيق، لتحل الصرخات وعلامات الاستفهام والاستنكار ومشاهد الحزن والألم مكان الضحكات والونس والصحبة.

« صدي البلد »،أجرى من داخل المنزل بث مباشر داخل مسرح الجريمة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية،

المشهد كان الأكثر رعبا، سلم ضيق وآثار بقع كاتمة يرجح أنها دماء «القتيل»، وشقة سكنية مغلقة بقفل حديدي بعد أن غادرها القاتل إلى محبسه ولحقه والده وأخواته الصغار، والذي تم التحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.

وخلال البث المباشر، أكد الجيران أن القاتل انطوائي وليس له أصدقاء أو أعداء من المنطقة السكنية الكائن بها.

كما أكدوا أن لديه شقيقان من الصغار، وأنه ضحية التفكك الأسري بعد أن تركتهم أمه منفصلة عن والدهم وتزوجت من رجل آخر.

وأثارت التحقيقات في واقعة مقتل طفل على يد زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بمحافظة الإسماعيلية، على مدار الأيام القليلة الماضية، عدة مفاجأة صادمة.

من جانبها كشفت مصادر رسمية مطلعة منوط لها التحقيقات الموسعة في القضية التي هزت الرأي العام المصري، عن قيام الطفل المتهم بإنشاء جروب بغرض النصب علي المواطنين تحت مسمي مؤسسة لعلاج الادمان، يقوم من خلالها بجمع الأموال كعربون من الراغبين في التعافي من تعاطي وإدمان المواد المخدرة بتحويل مبالغ مادية علي محفظة الموبايل.

نفى تقرير الطب الشرعي ما أثير حول وجود علاقة بين الطفلين « المجني والمجني عليه » في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسماعيلية ، عدم وجود أي آثار تدل علي وجود علاقة جنسية شاذة بين الطفلين ، وذلك بعدما خضع المتهم للفحص الدقيق.

واصطحبت جهات التحقيق الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بمنشار كهربي، إلى مسرح الجريمة المرة الثانية بحثا عن أدلة جديدة حول الواقعة، وذلك للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين مشاركين الجاني وقت تنفيذ الجريمة.

وسط إجراءات أمنية مشددة ظهر الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية في مسرح الجريمة، رفقة جهات التحقيق، بحثا عن أدلة جنائية جديدة.

وأمرت جهات التحقيق بالقيام بإجراء التحريات التكميلية حول الحادث، وتوضيح علاقة والد المتهم بالجريمة وما إذا كان مشاركا بها من عدمه.

وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق إيداع الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بصاروخ كهربي، مركز رعاية 15 يوما لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للمحاكمة.