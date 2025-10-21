وزير التعليم يتفقد 9 مدارس بسوهاج.. ويعلن نظام التنسيق لطلاب البكالوريا

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته بمحافظات الصعيد، حيث زار صباح اليوم محافظة سوهاج؛ لإجراء متابعة ميدانية لسير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة داخل المدارس.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته الميدانية بمحافظة سوهاج بزيارة مدرسة نجع القنطرة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة المنشأة التعليمية، والتي تضم نحو ٦١٥ طالبًا وطالبة.

وحضر الوزير طابور الصباح واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم، مشيدًا بحسن التنظيم وروح الانضباط التي لمسها بين الطلاب والمعلمين.

وخلال جولته بالمدرسة، تفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية، واطلع على كتب التقييمات ومستوى الطلاب في مهارات القراءة ، ووجه بضرورة تصحيح كتب التقييمات أولًا بأول ورصد الدرجات بدقة، بما يضمن متابعة حقيقية لمستوى أداء الطلاب.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة نجع القنطرة الابتدائية القديمة التابعة أيضًا لإدارة المنشأة التعليمية، والتي تضم عدد ١٢٠٢ طالبًا وطالبة، حيث تفقد عددًا من الفصول، واطلع على كتب التقييمات وسجلات الدرجات الخاصة بالمعلمين، مشيدًا بما شاهده من جهود مبذولة للحفاظ على انتظام العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

كما أجرى الوزير زيارة لمدرسة المنشأة الثانوية بنات التابعة لإدارة المنشأة التعليمية، والتي تضم عدد ٥٩٢ طالبة، حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، وتابع جانبًا من حصة مادة العلوم المتكاملة، حيث ناقش احدى المعلمات في المناهج الجديدة، والتي بدورها أعربت عن تقديرها للتطوير الذي تم وفق معايير دقيقة ومنضبطة تسهم في رفع مستوى الفهم والاستيعاب لدى الطالبات.

كما أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع طالبات الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا المصرية، واستفسر منهن عن أسباب اختياره ومدى الفارق بينه وبين نظام الثانوية العامة.

وأكد الوزير أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والحد من الضغوط النفسية والعصبية على الطلاب، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا المصرية يأتي على غرار الأنظمة التعليمية الدولية التي تتسم بالمرونة واليسر، وتتيح فرص امتحانية متعددة وتوسيع مجالات الدراسة أمام الطلاب.

توضيح هام بشأن قواعد التنسيق الجامعي لطلاب البكالوريا

كما أوضح الوزير أن قواعد التنسيق الجامعي المطبقة حاليًا على طلاب الثانوية العامة ستُطبق بذات المعايير على طلاب البكالوريا المصرية دون أي تمييز، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار اهتمام الوزارة بإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر، تحدث الوزير مع الطالبات حول أهمية مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وحثهن على أهمية دراستها، موضحًا أن تدريس هذه المادة سيتم عبر منصة "كيريو" اليابانية المتخصصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المناهج وإكساب الطلاب مهارات رقمية حديثة تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل العالمي.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية، بحيث يتم تدريسها لجميع الطلاب بمختلف المراحل والمسارات، لما تمثله من أهمية في تنمية الإبداع والابتكار، وتمكين الأجيال الجديدة من المنافسة في عالم سريع التغير.

وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة جرجا التعليمية، حيث زار مدرسة أولاد غازي الإعدادية المشتركة التي تضم ٦٧٥ طالبًا وطالبة.

وخلال جولته داخل المدرسة، تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطلع على كتب التقييمات ودفاتر التحضير وسجلات الدرجات، كما تابع مستوى الطلاب في القراءة والتحصيل العلمي، حيث أشاد الوزير بمستوى الطلاب، وانتظام الحضور، وحُسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

ثم توجه الوزير إلى مدرسة أولاد غازي الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة جرجا التعليمية، والتي تضم ٥٩٥ طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير قاعات رياض الأطفال، واطمأن من المعلمين على تطبيق المناهج الجديدة، حيث أشادوا بسهولة محتواها وبساطتها وملاءمتها لمرحلة الطفولة المبكرة.

كما تفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، وتابع مستوى الطلاب في مهارات القراءة واللغة، وأشاد بما لمسه من انضباط وانتظام في سير الدراسة، مؤكدًا أن المدرسة تعد نموذجًا متميزًا لما تتميز به من قلة الكثافات داخل الفصول وبيئة تعليمية جاذبة.

كما توجه الوزير إلى مدرسة جرجا الثانوية بنات الجديدة، والتي تضم ١٧١٦ طالبة، حيث تفقد فصول المدرسة وتابع العملية التعليمية داخلها.

وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع الطالبات حول أهمية مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تأهيل الطلاب بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي.

كما استمع الوزير إلى استفسارات الطالبات حول نظام البكالوريا المصرية، مؤكدًا أن هذا النظام يهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي وتعزيز قدرات الطلاب على التعلم الذاتي.

واستكمل الوزير محمد عبد اللطيف جولته الميدانية بمحافظة سوهاج، بتفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة البلينا التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة.

وتفقد الوزير مدرسة مؤسسة منشأة برديس الابتدائية، والتى تضم عدد ٩٧٥ طالبًا وطالبة، حيث اطمأن على انتظام الحصص وتسليم الكتب والتقييمات للطلاب، ووجه بضرورة الحرص على انضباط العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب والمعلمين.

وخلال جولته، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب تساعدهم على التحصيل والتفاعل الإيجابي داخل الفصول.

كما زار الوزير مدرسة بنى حلوة للتعليم الأساسي التابعة للإدارة ذاتها، والتى تضم عدد ٧٨١ طالبًا وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث اطمأن على تطبيق منظومة المناهج الجديدة، واستمع إلى آراء المعلمين حول آليات تنفيذها داخل الفصول.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد عبدالله عز الدولة بكير الثانوية للبنات، والتى تضم عدد ٢٠٩٥ طالبة، حيث تفقد عددًا من الفصول، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول نظام البكالوريا المصرية، وأهمية دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي فى مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وفي ختام الزيارة، أكد الوزير أن المتابعة الميدانية تعد ركيزة أساسية لتقييم الأداء وتحديد الاحتياجات الفعلية للمدارس، موجهًا القيادات التعليمية بالمحافظة بضرورة التواصل المستمر مع الميدان ودعم المدارس بكل ما تحتاجه لتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.