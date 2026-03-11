قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولار يتراجع عالميا وسط ترقب لتطورات حرب إيران وانتظار لبيانات التضخم الأمريكية
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
أخبار العالم

غينيا: خطة بقيمة 200 مليار دولار لتحويل اقتصاد البلاد بحلول عام 2040
أ ش أ

اعتمدت الحكومة الغينية مؤخرًا خطة استثمارية تقدر بنحو 200 مليار دولار، تهدف إلى إحداث تحول جذري في الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد الواقعة في غرب إفريقيا بحلول عام 2040.

ويقدم هذا البرنامج الاستراتيجي "سيماندو 2040" الذي اعتمده المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان)، كخارطة طريق تنموية جديدة تتمحور حول 122 مشروعا ضخما و36 إصلاحا رئيسيا، مصممة لتحديث البيئة الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية، ودعم التصنيع، وذلك وفقا لموقع الرئاسة الغينية.

وذكر موقع "360 أفريك" الإخباري أن منجم سيماندو الضخم لخام الحديد، الذي يعتبر أحد أكبر مشاريع التعدين في العالم، يعد جوهر هذه الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو والتصنيع وخلق فرص العمل في البلاد.

وتهدف السلطات الغينية، من خلال هذا البرنامج، إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 152 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 35 مليار دولار أمريكي حاليا، بفضل معدل نمو اقتصادي متوسط ​​يقدر بأكثر من 10% سنويا.

وتشمل الاستراتيجية أيضا تنويع الاقتصاد حول عدة قطاعات ذات أولوية، منها الزراعة والصناعات الغذائية، والبنية التحتية والنقل، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا.

ويعتمد تمويل هذا البرنامج التنموي الاقتصادي على هيكل متنوع، يهيمن عليه القطاع الخاص، الذي يتوقع أن يسهم بأكبر حصة بقيمة 126 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 38% من الاستثمارات.

ويلي ذلك مساهمة الحكومة الغينية بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي (32%)، بينما يتوقع أن تساهم صناديق الثروة السيادية والجهات المانحة الدولية بنسبة 19% و11% على التوالي، وفقا للمصدر نفسه.

وتؤكد السلطات الغينية أيضا أن هذا البرنامج يتماشى مع التزامات البلاد الدولية، ولا سيما أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويهدف في الوقت ذاته إلى تعزيز جاذبية غينيا الاقتصادية وتكاملها الإقليمي.

وقد اعتمد المجلس الوطني الانتقالي قانون التخطيط للفترة 2026-2040 وقانون البرنامج للفترة 2026-2030، وهما نصان أساسيان يحددان إطار تنفيذ هذا البرنامج التنموي.

