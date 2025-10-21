وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي

تتجه الأنظار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، إلى ملعب "لا سيراميكا" في إسبانيا، حيث يستضيف فريق فياريال نظيره مانشستر سيتي ، في مواجهة قوية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحمل اللقاء أهمية مضاعفة لكل طرف، إذ يسعى مانشستر سيتي للعودة بقوة إلى صدارة مجموعته بعد بداية متذبذبة، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يمر فياريال بمرحلة صعبة، مكتفيًا بنقطة وحيدة تضعه في المركز الـ26 على سلم الترتيب الأوروبي، ما يجعل الفوز أمرًا لا مفر منه إذا أراد البقاء في المنافسة.

ورغم تفوقه المحلي واحتلاله وصافة جدول الدوري الإنجليزي خلف أرسنال، إلا أن مانشستر سيتي يعاني خارج الديار أمام الأندية الإسبانية، فقد فشل في تحقيق الفوز سوى أربع مرات فقط من أصل 18 مواجهة أوروبية أقيمت على الأراضي الإسبانية، وكان آخر انتصار له هناك على حساب إشبيلية برباعية نظيفة في 2022، باقي المواجهات شهدت 9 خسائر و5 تعادلات، ما يعكس صعوبة المهمة المنتظرة الليلة.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي تواجد النجم المصري عمر مرموش، العائد مؤخرًا من إصابة قوية في أربطة الركبة، ومن المتوقع مشاركته بعد أن كان على دكة البدلاء في اللقاء السابق أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مرموش للحصول على فرصة للظهور الأوروبي الأول له مع السيتي هذا الموسم، بعد غياب دام قرابة شهر ونصف.