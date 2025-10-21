قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملاكم فضل يضرب فيه| ننشر أقوال الطالب وابن عمته ضحيتي حادث دهس الشيخ زايد
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي

جوارديولا - مرموش
جوارديولا - مرموش
إسراء أشرف

تتجه الأنظار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، إلى ملعب "لا سيراميكا" في إسبانيا، حيث يستضيف فريق فياريال نظيره مانشستر سيتي ، في مواجهة قوية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحمل اللقاء أهمية مضاعفة لكل طرف، إذ يسعى مانشستر سيتي للعودة بقوة إلى صدارة مجموعته بعد بداية متذبذبة، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يمر فياريال بمرحلة صعبة، مكتفيًا بنقطة وحيدة تضعه في المركز الـ26 على سلم الترتيب الأوروبي، ما يجعل الفوز أمرًا لا مفر منه إذا أراد البقاء في المنافسة.

ورغم تفوقه المحلي واحتلاله وصافة جدول الدوري الإنجليزي خلف أرسنال، إلا أن مانشستر سيتي يعاني خارج الديار أمام الأندية الإسبانية، فقد فشل في تحقيق الفوز سوى أربع مرات فقط من أصل 18 مواجهة أوروبية أقيمت على الأراضي الإسبانية، وكان آخر انتصار له هناك على حساب إشبيلية برباعية نظيفة في 2022، باقي المواجهات شهدت 9 خسائر و5 تعادلات، ما يعكس صعوبة المهمة المنتظرة الليلة.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي تواجد النجم المصري عمر مرموش، العائد مؤخرًا من إصابة قوية في أربطة الركبة، ومن المتوقع مشاركته بعد أن كان على دكة البدلاء في اللقاء السابق أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مرموش للحصول على فرصة للظهور الأوروبي الأول له مع السيتي هذا الموسم، بعد غياب دام قرابة شهر ونصف.

عمر مرموش مانشستر سيتي السيتي فياريال دوري أبطال أوروبا مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

عقد الزواج

دار الإفتاء: عقد الزواج ميثاق غليظ ومسؤولية تتطلب وعيا واستعدادا

احتفالات ذكرى استقرار رأس الحسين

هل رأس الحسين موجود في مصر؟ الدليل القاطع وسر احتفال المصريين مرتين بسيد شباب الجنة

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

كيف كان يعامل النبي حفيديه الحسن والحسين؟ .. طأطأ لهما عنقه وحصنهما بـ12 كلمة

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد