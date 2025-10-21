قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس
محمد على

وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل “العربية”، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن تثبيت المرحلة الأولى الهشة من وقف إطلاق النار في غزة، ودفع إسرائيل وحماس نحو التنازلات الأصعب المطلوبة من كل جانب في المحادثات المقبلة.

اتهم الجانبان بعضهما البعض بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار منذ الاتفاق عليه رسميًا قبل ثمانية أيام، مع ومضات من العنف والاتهامات المتبادلة بشأن وتيرة إعادة جثث الأسرى وإدخال المساعدات وفتح الحدود.

ومع ذلك، فإن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة ستتطلب خطوات أكثر صعوبة لم يلتزم بها الجانبان بالكامل بعد، واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.

وتأتي زيارة فانس في أعقاب زيارة ويتكوف.

تأتي زيارة فانس عقب محادثات أمس، الاثنين، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، وفي الوقت الذي تلتقي فيه حماس بوسطاء في القاهرة.

وصرح نتنياهو يوم الاثنين بأنه سيناقش التحديات والفرص الإقليمية مع فانس.

وتبحث محادثات حماس في القاهرة، بقيادة خليل الحية، آفاق المرحلة التالية من الهدنة وترتيبات ما بعد الحرب في غزة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار الحالي.

ودعت خطة ترامب إلى إنشاء لجنة فلسطينية تكنوقراطية تشرف عليها هيئة دولية، دون أن يكون لحماس أي دور في الحكم.

وقال مسئول فلسطيني مطلع على المحادثات إن حماس شجعت على تشكيل مثل هذه اللجنة لإدارة غزة دون أي من ممثليها، ولكن بموافقة الحركة والسلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى.

في الأسبوع الماضي، صرّح محمد نزال، المسئول البارز في حماس، لرويترز، بأن الحركة تتوقع الحفاظ على دور أمني ميداني في غزة خلال فترة انتقالية غير محددة.

وكانت إسرائيل قد صرّحت بأنه لا يمكن لحماس أن يكون لها أي دور في غزة، بينما أكدت هي وترامب ضرورة نزع سلاح الحركة.

ولم يلتزم نزال بنزع سلاح الحركة.

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام عدة عن تورط عدد ضخم من جنود الاحتلال في حرب الإبادة على غزة، وإن أسماءهم صارت معروفة عبر وثيقة مسربة.

وذكرت التقارير الإخبارية أن وثيقة جرى تسريبها بها كشوفات لأسماء 30 ألف عسكري إسرائيلي متورط في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

تضم الوثيقة أسماء وعناوين ورتب 30 ألفا من الطيارين والعسكريين والفنيين في سلاح الجو الإسرائيلي.

فلسطين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس واشنطن خطة الرئيس الأمريكي ترامب نتنياهو كوشنر خليل الحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير ميلاد عصر جديد من التفاعل بين الحضارة والتكنولوجيا

الدكتور إيهاب رمزي

برلمانى يطالب الحكومة باستثمار زخم افتتاح المتحف الكبير للترويج للسياحة المصرية عالميا

المهندس ياسر الحفناوي

قيادي بـ "الجبهة الوطنية": القمة المصرية الأوروبية خطوة تاريخية لترسيخ الشراكة بين القاهرة وبروكسل

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد