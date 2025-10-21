فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي

وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل “العربية”، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن تثبيت المرحلة الأولى الهشة من وقف إطلاق النار في غزة، ودفع إسرائيل وحماس نحو التنازلات الأصعب المطلوبة من كل جانب في المحادثات المقبلة.

اتهم الجانبان بعضهما البعض بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار منذ الاتفاق عليه رسميًا قبل ثمانية أيام، مع ومضات من العنف والاتهامات المتبادلة بشأن وتيرة إعادة جثث الأسرى وإدخال المساعدات وفتح الحدود.

ومع ذلك، فإن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة ستتطلب خطوات أكثر صعوبة لم يلتزم بها الجانبان بالكامل بعد، واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.

وتأتي زيارة فانس في أعقاب زيارة ويتكوف.

تأتي زيارة فانس عقب محادثات أمس، الاثنين، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، وفي الوقت الذي تلتقي فيه حماس بوسطاء في القاهرة.

وصرح نتنياهو يوم الاثنين بأنه سيناقش التحديات والفرص الإقليمية مع فانس.

وتبحث محادثات حماس في القاهرة، بقيادة خليل الحية، آفاق المرحلة التالية من الهدنة وترتيبات ما بعد الحرب في غزة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار الحالي.

ودعت خطة ترامب إلى إنشاء لجنة فلسطينية تكنوقراطية تشرف عليها هيئة دولية، دون أن يكون لحماس أي دور في الحكم.

وقال مسئول فلسطيني مطلع على المحادثات إن حماس شجعت على تشكيل مثل هذه اللجنة لإدارة غزة دون أي من ممثليها، ولكن بموافقة الحركة والسلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى.

في الأسبوع الماضي، صرّح محمد نزال، المسئول البارز في حماس، لرويترز، بأن الحركة تتوقع الحفاظ على دور أمني ميداني في غزة خلال فترة انتقالية غير محددة.

وكانت إسرائيل قد صرّحت بأنه لا يمكن لحماس أن يكون لها أي دور في غزة، بينما أكدت هي وترامب ضرورة نزع سلاح الحركة.

ولم يلتزم نزال بنزع سلاح الحركة.

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام عدة عن تورط عدد ضخم من جنود الاحتلال في حرب الإبادة على غزة، وإن أسماءهم صارت معروفة عبر وثيقة مسربة.

وذكرت التقارير الإخبارية أن وثيقة جرى تسريبها بها كشوفات لأسماء 30 ألف عسكري إسرائيلي متورط في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

تضم الوثيقة أسماء وعناوين ورتب 30 ألفا من الطيارين والعسكريين والفنيين في سلاح الجو الإسرائيلي.