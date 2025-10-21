قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

اغتيال رئيس بلدية بيسافلوريس وسط المكسيك

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أعلنت السلطات المكسيكية، اغتيال رئيس بلدية بيسافلوريس بوسط البلاد، من قبل مسلحين أطلقوا النار عليه، في أحدث اغتيال لزعيم سياسي في البلاد. 

وأفادت الشرطة المحلية، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بأن مسلحين أطلقوا النار على رئيس بلدية بيسافلوريس، ميجيل باهينا، في الشارع قبل أن يلوذوا بالفرار، مضيفةً أن جثته كانت مصابة بخمس طلقات نارية على الأقل.

وأعرب حزب الخضر العضو في الائتلاف الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس البلدية، في بيان عن "استيائه الشديد" إزاء هذا "الاغتيال الجبان"، وحث السلطات على القبض على الجناة.

وشهدت المكسيك، التي تعاني من عنف مرتبط بالمخدرات منذ ما يقرب من عقدين، اغتيال العديد من السياسيين المحليين في السنوات الأخيرة.

 وتضررت بيسافلوريس، في ولاية هيدالجو، بشدة من جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت معظم أنحاء المكسيك في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل 76 شخصًا على الأقل وفقد 27 آخرين.

